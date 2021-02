JavaScript: AngularJS-Nutzer erhalten nach 2021 Extended Long-term Support

Im Juli 2020 hatten die Entwickler des auf TypeScript basierenden JavaScript-Frameworks Angular den Long-term Support (LTS) für AngularJS bis Ende Dezember 2021 verlängert, um pandemiebedingte Verzögerungen in den Release-Plänen des Nachfolgers Angular aufzufangen. Mit AngularJS sind alle 1.x-Versionen von Angular gemeint, während die späteren Releases des Frameworks schlicht Angular heißen.

Alternativen für die Produktion mit AngularJS

Die erste Planung hatten die Entwickler schon 2018 vorgelegt, als die Verwerfungen des vergangenen Jahres noch nicht absehbar gewesen waren. In einer neuen Blogmitteilung hat ein Sprecher des Angular-Teams nun für alle, die AngularJS in der Produktion einsetze, die aktuellen Handlungsmöglichkeiten aufgezählt.

Weiterarbeiten mit AngularJS oder inkrementelles Upgrade

Mehrere Wege stehen offen: Ein Upgrade auf Angular oder die weitere Arbeit mit AngularJS, wobei Teams im Bedarfsfall auch den Extended Long-term Support bis Ende 2021 in Anspruch nehmen können. Entwickler können ein Upgrade auf den Nachfolger von AngularJS (der nur noch Angular heißt) durchführen, das ist der offiziell empfohlene Weg für Teams. Am einfachsten soll das laut Blogmitteilung mit der Library ngUpgrade funktionieren, die offenbar eine inkrementelle Migration erlaubt.

Mit ngUpgrade lassen sich Angular und AngularJS parallel in der selben App betreiben. Je nach Komplexität der benötigten Migration gilt das als Best Practice, und Entwickler können in einem Forum die Erfahrungen von Kollegen einsehen sowie eigene teilen. Das Angular-Team stellt auch ein Migrationstool bereit, mit dem Teams ihre Anwendungen vorab untersuchen und sich Migrationsempfehlungen geben lassen können, und es gibt einen ausführlichen Migrationsleitfaden.

Externer Support für Unternehmenskunden ab 2022

Die Entwickler können auch künftig auf AngularJS 1.x zurückgreifen, und das Angular-Team kündigt dafür weiterhin Support an. Bis zum 31. Dezember 2021 ist der Support seitens Entwicklerteam garantiert, und alle bisher über npm und bower veröffentlichen Versionen bleiben solange verfügbar. Unternehmen, die über 2021 hinaus AngularJS im produktiven Einsatz haben, können einen kostenpflichtigen Extended Long-term Support in Anspruch nehmen. Den verlängerten Support bietet eine vom Angular-Team unabhängige Organisation namens XLTS.dev an: Die XLTS.dev-Gruppe erstellt am 1. Januar 2022 einen Fork der dann aktuellsten Version von AngularJS, den sie mit Security- und jQuery-Patches versorgt. Auch Breaking Changes der Internetbrowser soll das Team dann berücksichtigen.

Weitere Informationen lassen sich der Blogmitteilung entnehmen. Künftig soll dann wieder die öffentlich einsehbare Roadmap für Transparenz sorgen.

