JavaScript: Cypress Test Runner 9 verabschiedet sich von Windows 32-Bit

Cypress Test Runner ist in Version 9.0 erschienen. Das JavaScript-Framework Cypress gilt noch als recht junges Werkzeug, das sich vor allem durch das schnelle und einfache Schreiben von Test auszeichnet. Die Tests führt Cypress dabei in einem interaktiven Runner aus, was es Entwicklerinnen und Entwicklern ermöglicht, die Befehle während des Ausführens zu verfolgen und gleichzeitig die zu testende Anwendung zu betrachten.

Breaking Changes

Die neunte Major Version bringt Neuerungen, die mit der Abwärtskompatibilität brechen. Beispielsweise ist die Konfigurationsoption nodeVersion nun standardmäßig auf system eingestellt, da nodeVersion ab sofort als veraltet gilt (deprecated). Die Funktionsweise der Option system ändert sich mit dem Update insofern, als Cypress ab sofort die Node.js-binary beziehungsweise -version nutzt, mit der das Framework gestartet wurde. Startete das Framework nicht über das Terminal, verwendet Cypress die Node.js-Version bundled . Das könnte das Verhalten des Codes im pluginsFile ändern, da er möglicherweise in der Node.js-Version system ausgeführt wird.

Cypress stellt des Weiteren die Unterstützung von Windows 32-Bit ein. Zudem kommt es mit dem Update zu Fehlermeldungen, sobald ein ungültiger Wert an Cypress.config übergeben wird. Bisher hatte das Framework ungültige Werte offenbar ignoriert, was wiederum zu unerwarteten Verhalten führen konnte. Darüber hinaus gibt cy.contains() nicht mehr das <body> -Element aus, wenn es mit dem Inhalt von <script> - oder <style> -Tags übereinstimmt.

Lesen Sie auch Testing: Akzeptanztests in der Softwareentwicklung mit Cypress

Das Update hält neue Funktionsweisen bereit: Beispielsweise behandelt Cypress eine Datei als binär und liest sie als Buffer, sobald null als Kodierung an cy.readFile() oder cy.fixture() übergeben wird. Gleichermaßen ermöglicht die Übergabe von null als Kodierung an cy.writeFile() das direkte Schreiben von Buffern. Wenn die Kodierung nicht angegeben wird, bleibt die Vorgabe utf8 , was dem aktuellen Verhalten entspricht.

Nähere Informationen zu Cypress Test Runner 9 finden sich im Changelog zum Release.

(mdo)