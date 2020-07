JavaScript-Engine: V8 bekommt in Version 8.4 schwache Referenzen

Google hat Version 8.4 der JavaScript-Engine V8 veröffentlicht. Das Release bringt zwei syntaktische Neuerungen mit, die noch nicht in ECMAScript enthalten sind: Weak References und passend dazu Callbacks, die die Engine beim Aufräumen der Objekte ausführt. Außerdem soll der integrierte Baseline-Compiler die Startzeiten von WebAssembly-Code optimieren.

Der V8-Compiler Liftoff, den das V8-Team 2018 integriert hatte, unterstützt nun atomare Anweisungen (Atomic Instructions) und Massenspeicher-Operationen (Bulk Memory Operations), die C-Fuktionen wie memcpy nachempfunden sind. Beide Neuerungen sollen vor allem die Startzeit von Anwendungen deutlich reduzieren.

Bisher kennt JavaScript im Gegensatz zu anderen Programmiersprachen wie Java, C#, Python oder PHP keine Weak References. Die einzigen Ausnahmen sind die Collections WeakMap und WeakSet. Für generelle schwache Referenzen existiert allerdings bereits ein zugehöriges Proposal beim TC39-Komitee zur Aufnahme in ECMAScript. V8 greift dem Vorschlag vor und führt das Sprachelement WeakRef ein.

Entwickler können Elemente damit als schwach referenziert deklarieren. Üblicherweise gelten alle Referenzen als stark, und jede Strong Reference auf ein Objekt verhindert, dass der Garbage Collector (GC) es aufräumt. Wenn jedoch ausschließlich Weak References auf ein Objekt existieren, darf der GC es entfernen.

Als Nebeneffekt ist das Verhalten damit nicht deterministisch, da sich nicht vorhersagen lässt, wann und ob ein Objekt verschwindet. Das neue Callback FinalizationRegistry dient dazu, auf das Aufräumen des betroffenen Objekts zu reagieren. Folgendes Beispiel aus dem V8-Blog zeigt den Einsatz mit einer Ausgabe der Antwort auf alle Fragen auf der Konsole: