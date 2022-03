JavaScript-Framework Ember glüht für TypeScript

Kurz nach dem Release von Ember 4.2 hat das Team die Einbindung von TypeScript als Alternative zu JavaScript in das quelloffene Webframework angekündigt. Die neu formierte Arbeitsgruppe Ember TypeScript Core Team wird sich um die technische Integration kümmern. Damit will Ember zu anderen Frameworks wie Vue, Svelte, React und Angular aufschließen, die TypeScript offiziell integrieren und passende Werkzeuge anbieten.

Der zugehörige RFC (Request for Comments) "#0724 Official TypeScript Support" existiert seit einem Jahr. TypeScript kommt demnach schon in internen Teilen des Frameworks zum Einsatz, und das Typed-Ember-Team hat Entwicklerinnen und Entwickler unterstützt, die TypeScript mit Ember nutzen wollen. Bisher gibt es jedoch weder eine Out-of-the-box-Anbindung noch offiziellen Support zum Erstellen von Anwendungen oder Add-ons mit TypeSript.

Build-Werkzeuge und Typsystem

Die neue Arbeitsgruppe ist ab sofort für die offizielle Integration zuständig. Sie entspricht dem bisherigen Typed-Ember-Team und besteht derzeit aus drei Entwicklern. Zu ihren Aufgaben gehört die TypeScript-Build-Integration in die Plug-ins ember-cli-babel und ember-cli-typescript .

Außerdem soll das Team die Entwicklung von typisierten Glimmer-Templates mit Glint vorantreiben. Für die saubere Integration muss es zudem dafür Sorge tragen, dass die Kern-Libraries von Ember aktuelle Typdefinitionen aufweisen. Dabei geht es nicht um alle Bibliotheken, sondern zunächst diejenigen, die zum Default Blueprint von Ember gehören.

Ein Problem stellt die Versionierung dar: Da TypeScript nicht auf Semantic Versioning setzt, sind Inkompatibilitäten schwer erkennbar. Daher schlägt der RFC eine TypeScript-Versions-Policy zum Stabilisieren des Ökosystems vor. Schließlich soll die Arbeitsgruppe Patterns für das Zusammenspiel von Ember und TypeScript für die Community bereitstellen.

Im Fluss mit Rückenwind

Der Blogbeitrag weist darauf hin, dass das bisherige Typed-Ember-Team sich seit geraumer Zeit um die TypeScript-Integration gekümmert hat und technisch gesehen seine Arbeit unter neuem Namen weiterführt. Allerdings sei die offizielle Einbindung aus zwei Gründen dennoch ein großer Schritt für das Framework: Zum einen wird TypeScript die erste offizielle zusätzliche Programmiersprache neben JavaSript und zum anderen sei die Einrichtung eines neuen Kernteams hervorzuheben, das maßgeblichen Einfluss auf die Governance und damit die Weiterentwicklung des Frameworks hat.

Einen genauen Zeitrahmen für die offizielle Integration gibt der Blogbeitrag nicht an. Derzeit ist Ember 4.2 aktuell. Derweil könnte JavaScript langfristig zumindest optional eine statische Typisierung erhalten, wenn das ECMAScript-Standardisierungskomitee TC39 den jüngsten Vorschlag von Microsoft übernimmt.

Weitere Details zu TypeScript in das Webframework lassen sich dem Ember-Blog entnehmen.

(rme)