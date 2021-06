JavaScript-Framework: Next.js 11 hat Core Web Vitals im Blick

Das Team hinter Next. js setzt für Version 11 des React-Frameworks auf optimierte Vorgaben für die User Experience (UX) von Webanwendungen. Grundlage ist die Zusammenarbeit mit dem Chrome-Entwicklungsteam, die in einem sogenannten Conformance-Regelsatz als Teil von Projekt Aurora definiert ist. Außerdem ist Next.js Live für die Browser-basierte Entwicklung im Team als Preview erschienen.

Next.js 11 setzt das Conformance-System um, das Google parallel zum aktuellen Release des Frameworks vorgestellt hat. Es gehört zum Projekt Aurora, das in Kooperation eines Teils des Chrome-Teams mit den Maintainern von Frameworks wie Next.js, Nuxt und Angular entstanden ist. Es soll sicherstellen, dass Werkzeuge für die Webentwicklung passende Vorgaben für die Core Web Vitals (CWV) liefern, einem System zum Bewerten der UX, das Google 2020 ins Leben gerufen hat.

Neben grundsätzlichen Optimierungen der Vorgaben für das Conformance-System bietet Next.js eine direkte Anbindung an ESLint. Der Linter lässt sich von der Kommandozeile mit npx next lint aufrufen. Er setzt zwar die Installation von Next.js 11 voraus, kann aber ebenso Anwendungen untersuchen, die für ältere Versionen des Frameworks geschrieben sind.

Für den Umgang mit Bildern hat Next.js einige Neuerungen an Bord. So ist nun keine Definition der Werte für width and height von Images mehr erforderlich, sondern das Framework ermittelt beim Import automatisch die Breite und Höhe, wie in folgendem Codebeispiel aus dem Next.js-Blog: