JavaScript-Framework: Solid.js 1.4 erlaubt Top-Level Arrays in Stores

Das Team hinter Solid.js hat Version 1.4 des JavaScript-Frameworks veröffentlicht. Es bringt weniger neue Features mit als das letzte Minor Release im Januar, soll allerdings dadurch entstandene Bugs beheben. Daneben widmet sich Version 1.4 vor allem dem Erweitern bereits bestehender Features, darunter Stores und Streaming.

Die JavaScript-Bibliothek Solid.js dient dem Erstellen von User Interfaces und soll sich durch ihre Reaktivität und Flexibilität auszeichnen. Erst vor weniger als einem Jahr erreichte sie die erste Hauptversion 1.0. Anstatt auf ein Virtual DOM zu setzen, kompiliert Solid.js seine Templates zu realen DOM-Nodes und soll diese mit fein abgestuften Reactions aktualisieren. Somit lässt sich der State deklarieren und über eine Anwendung hinweg nutzen. Ändert sich ein Teil des State, soll einzig der davon abhängige Code erneut ausgeführt werden.

Zu den neuen Features in Solid.js 1.4 zählt die Verwendung von Top-Level Arrays in Stores. Bislang war beim Erstellen von Listen deren Nesting unter einer Property nötig, um ein korrektes Tracking zu ermöglichen. Nun akzeptiert der Store-Setter auch Top-Level Arrays: