JavaScript-Konferenz: Das Programm der enterJS 2023 steht fest

Die Enterprise-JavaScript-Konferenz findet auch in diesem Jahr wieder vor Ort statt. Im Darmstadtium in Darmstadt können Interessierte mehr als 30 Vorträge in drei Tracks besuchen, um ihr Wissen über JavaScript und Webentwicklung zu erweitern sowie mit Menschen in Interaktion zu treten. Für das Programm haben die Veranstalter dpunkt.verlag, heise Developer und iX zusammen mit dem Programmbeirat zahlreiche Einsendungen gesichtet und ein umfassendes Programm zusammengestellt. Neben dem bewährten Konzept findet sich in diesem Jahr ein Night Track im Programm, der nach einem kulinarischen Get-together die Freude an kreativen Einsatzzwecken für JavaScript wecken soll.

JavaScript-Expertenwissen – in 30 Talks und sieben Workshops

Der Programmbeirat und die Veranstalter haben den Call for Proposals (CfP) ausgewertet und aus Hunderten von Einreichungen das zweitägige Konferenzprogramm mit mehr als 30 Talks erstellt. In den jeweils 45-minütigen Vorträgen kommen sowohl Sprachneuerungen rund um JavaScript und TypeScript als auch neue und etablierte Tools und Frameworks zur Sprache – von Angular über SvelteKit und Solid.js bis hin zu Qwik. Barrierefreiheit und Testing dürfen im Programm ebenso wenig fehlen wie Vorträge zu Softwarearchitektur und Performance.

Um frisch erworbenes Wissen direkt in die Tat umzusetzen, bietet die enterJS 2023 bereits am Vortag der Konferenz sieben ganztägige Workshops an. Vor Ort können Interessierte am 20. Juni zwischen folgenden vier Workshops wählen:

Wer Online-Workshops vorzieht, wird ebenfalls nicht enttäuscht, denn im Nachgang der Konferenz werden drei Online-Workshops zu Nuxt 3, React und Lit zur Verfügung stehen. Deren genaue Daten werden noch bekanntgegeben. Um über die enterJS auf dem Laufenden zu bleiben, können Interessierte den Veranstaltern auf Twitter folgen oder regelmäßig die Konferenz-Website besuchen, die die Möglichkeit zum Abonnieren eines Newsletters bietet.

Jetzt vom Frühbuchervorteil profitieren

Im Online-Ticketshop lassen sich Tickets für die enterJS 2023 erwerben. Der Preis für beide Konferenztage beträgt abzüglich des Frühbucherrabatts bis zum 2. Mai 899 Euro (alle Preise zzgl. 19 % MwSt.), danach 1049 Euro. Teams profitieren zusätzlich von Gruppenrabatten, die der Ticketshop automatisch berechnet. Zudem lassen sich Konferenz- und Workshop-Tickets zu einem vergünstigten Preis kombinieren. Ein limitiertes Kombi-Ticket für die Konferenz inklusive Hotelübernachtung in Darmstadt steht ebenfalls zur Verfügung. Die vor Ort stattfindenden Workshops lassen sich für 549 Euro buchen. Nähere Informationen dazu finden sich auf der Konferenz-Website.

(mai)