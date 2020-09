JavaScript-Konferenz: Frühbucherrabatt für enterJS Online verlängert

Die Organisatoren der diesjährigen Online-Ausgabe der JavaScript-Konferenz enterJS haben den Frühbucherrabattzeitraum um eine Woche verlängert. Nun besteht bis einschließlich nächsten Montag, den 14. September, die Gelegenheit, von den Frühbucherpreisen zu profitieren. Die ersten 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhalten zudem ein exklusives Care-Paket auf Wunsch zu ihrem Ticket dazu.

Die Konferenz bietet Entwicklerinnen und Entwicklern vom 28. September bis 1. Oktober 2020 einen umfassenden Blick auf die JavaScript-gestützte Enterprise-Welt. Im Fokus der mittlerweile siebten enterJS stehen dabei nicht nur die neuesten Trends rund um die Programmiersprache JavaScript selbst, sondern auch Frameworks und Tools, die zum Handwerkszeug von JavaScript-Entwicklern gehören.

Drei Tracks, 38 Vorträge, viele Workshops

Den Vorträgen folgt man über die Online-Konferenzplattform venueless. Hierfür ist nur ein zeitgemäßer Browser erforderlich. Teilnehmer erwartet allerdings nicht nur live gestreamter Frontalunterricht. Vielmehr geht es den Veranstaltern der enterJS – heise Developer, iX und dpunkt.verlag – um einen interaktiven Austausch. Die Konferenz bietet daher virtuelle Räume zum Fachsimpeln, Netzwerken und für Small Talk mit anderen Teilnehmern und Speakern. Im Nachgang erhalten Teilnehmerinnen und Teilnehmer alle Präsentationen sowie die mitgeschnittenen Vorträge als Videos.

Die Konferenz unterteilt sich in zwei Hauptkonferenztage mit 38 Vorträgen am 29. und 30. September sowie zwei Workshop-Tage am 28. September und 1. Oktober zu Themen wie Svelte, RxJS, React, Angular, Blazor, Node.js-Security und TypeScript.

Mehr buchen und dabei sparen

Bis zum 14. September gilt der Frühbucherrabatt für die Tickets. Solange kostet ein Konferenztag 199 Euro, ein Workshop-Ticket bekommt man für 399 Euro. Ein Ticket für zwei Konferenztage kostet für Frühbucher aktuell 349 Euro. Es werden darüber hinaus attraktive Kombinationspreise gewährt. Alle genannten Preise verstehen sich als Nettopreise.

Interessierte finden mehr Informationen zu den einzelnen Vorträgen, Workshops und Preisen auf der Konferenz-Website. Wer über den Verlauf der enterJS informiert werden möchte, kann sich für den Newsletter eintragen oder den Veranstaltern auf Twitter folgen – der Hashtag für die enterJS 2020 lautet #ejs20.

