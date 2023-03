JavaScript-Konferenz enterJS 2023: Die sieben Workshop-Termine stehen fest

Die Enterprise-JavaScript-Konferenz enterJS findet am 21. und 22. Juni 2023 in Darmstadt statt. Mehr als 35 Vorträge in drei Tracks vermitteln weiterführendes Wissen rund um JavaScript und Webentwicklung, von etablierten Tools wie Angular bis hin zu Newcomern wie Qwik und Astro. Daneben bietet die Präsenzkonferenz die Möglichkeit, mit Menschen in Interaktion zu treten – beispielsweise beim abendlichen Get-together, auf das ein Night Track mit kreativen JavaScript-Anwendungsbereichen folgt. Neben den Vorträgen stellen die Veranstalter dpunkt.verlag, heise Developer und iX sieben Workshops zur Auswahl: vier Vor-Ort-Workshops und drei Online-Workshops.

Vor-Ort-Workshops zu Svelte, Next.js, A11y und RxJS für Angular

Das Programm der enterJS 2023 bietet am 21. und 22. Juni im Darmstadtium über 35 Vorträge zu aktuellen Themen aus der JavaScript-Welt. Am Vortag der Hauptkonferenz können Interessierte am 20. Juni einen von vier Workshops buchen. Sie finden als ganztägige Veranstaltungen jeweils von 10.00 bis 17.00 Uhr vor Ort statt.

Wer anhand praktischer Übungen Web-Apps mit Svelte bauen und das JavaScript-Framework im nächsten eigenen Projekt zuversichtlich einsetzen möchte, liegt im Workshop von Nils Röhrig richtig. Um in das React-Framework Next.js einzutauchen, erstellt in einem weiteren Workshop Sebastian Springer gemeinsam mit den Teilnehmenden eine vollwertige Next.js-Applikation mit Front- und Backend. Praxisnah geht es auch im Web-Accessibility-Workshop von Tanja Ulianova und Matthias Reuter zu, der unter anderem Keyboard-Accessibility und semantisches Design behandelt. Angular-Entwicklerinnen und -Entwickler dürften beim Workshop von Michael Hladky aufhorchen: Er zeigt, wie sich die Programmbibliothek für reaktive Programmierung RxJS für Angular einsetzen lässt.

Online-Workshops zu Nuxt 3, React und Lit

Auch die Termine für die drei Online-Workshops stehen nun fest. Sie finden als ganztägige Workshops jeweils von 9.00 bis 16.30 Uhr statt. Den Anfang macht am 28. Juni Sebastian Springer mit einem Deep Dive in React. Am Tag darauf befasst sich Christian Ulbrich mit Lit, einer JavaScript-Bibliothek für Web Components. Dabei sind Vorkenntnisse zu Lit nicht zwingend erforderlich. Der Einstieg in Nuxt 3 am 4. Juli rundet die Workshop-Reihe der diesjährigen enterJS ab. Dort versetzt Alexander Lichter die Teilnehmenden in die Lage, eine Applikation mit Nuxt 3 zu entwickeln und zu deployen.

Der Frühbucherrabatt läuft weiter

Bis zum 2. Mai gilt weiterhin der Frühbucherrabatt für die Hauptkonferenz am 21. und 22. Juni: Ein Ticket lässt sich derzeit für 899 Euro (alle Preise zzgl. 19 % MwSt.) erwerben, nach Ablauf des Frühbucherrabatts für 1049 Euro. Gruppenrabatte sowie kombinierte Konferenz- und Workshop-Tickets stehen im Online-Ticketshop ebenfalls zur Verfügung. Der Preis für ein Workshop-Ticket beträgt 549 Euro.

Nähere Informationen dazu finden sich auf der Konferenz-Website. Interessierte können dort optional einen Newsletter abonnieren sowie den Veranstaltern auf Twitter folgen, um auf dem Laufenden zu bleiben. Der Hashtag der diesjährigen enterJS lautet #ejs23.

(mai)