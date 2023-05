JavaScript-Konferenz enterJS: Der Frühbucherrabatt geht in die Verlängerung

Zum zehnjährigen Jubiläum richten die Veranstalter dpunkt.verlag, heise Developer und iX die Enterprise-JavaScript-Konferenz enterJS erneut im Darmstadium in Darmstadt aus. Am 21. und 22. Juni 2023 können Interessierte aus über 35 Vorträgen wählen, ihr Wissen erweitern und mit Gleichgesinnten ins Gespräch kommen. Insgesamt sieben Ganztages-Workshops stehen am Vortag der Konferenz in Darmstadt sowie im Nachgang online zur Auswahl.

Sprachfeatures, Frameworks und Accessibility

Das Programm der diesjährigen enterJS besteht aus über 35 jeweils 45-minütigen Vorträgen, die sich rund um das Enterprise-JavaScript-Ökosystem drehen. Sowohl spezifische Vorträge zu Tools, Frameworks und den Programmiersprachen JavaScript und TypeScript als auch ein Einstieg in die barrierefreie Webentwicklung sind enthalten. Dazu zählen die Umsetzung von Keyboard Accessibility, das Testen der Barrierefreiheit und ein genauerer Blick auf Angular-Anwendungen.

Am 20. Juni können Interessierte bereits vor dem Konferenzbesuch einen von vier ganztägigen Vor-Ort-Workshops besuchen, die sich um Svelte, Accessibility, Angular und React/Next.js drehen:

Auch nach der enterJS ist das Besuchen eines Workshops weiterhin möglich. Wer bereits Grundwissen in React mitbringt, lernt von Sebastian Springer weiterführende Informationen wie etwa das Implementieren von Custom Hooks, während sich Christian Ulbrich Design Patterns für Web Components mit Lit widmet. Diese sind allerdings nicht auf Lit beschränkt und Vorkenntnisse bezüglich der Library sind keine Teilnahmevoraussetzung. Wer dagegen in die Lage versetzt werden möchte, eine Entwicklung mit Nuxt 3 zu entwickeln und zu deployen, kann am Workshop von Alexander Lichter teilnehmen.

Frühbucherrabatt verlängert

Die Veranstalter haben den Frühbucherrabatt verlängert: Bis zum 9. Mai lassen sich noch vergünstigte Konferenztickets erwerben. Ein Ticket für beide Konferenztage kostet abzüglich des Rabatts 899 Euro (alle Preise zzgl. 19 % MwSt.), nach dem 9. Mai 1049 Euro. Darin inkludiert sind die Verpflegung auf der Konferenz – inklusive abendlichem Get-together auf der Dachterrasse am ersten Konferenztag – sowie erstmals auch ein im Anschluss stattfindender Night Track, der aus drei zusätzlichen Vorträgen besteht.

Zudem stehen Gruppenrabatte zur Verfügung, die der Online-Ticketshop automatisch berechnet. Die Kosten für einen Ganztages-Workshop betragen 549 Euro. Mit einem vergünstigten Kombiticket lassen sich Konferenz und Workshop mit dem Frühbucherrabatt für 1349 Euro buchen (nach dem 9. Mai: 1499 Euro).

Wer über die enterJS auf dem Laufenden bleiben möchte, kann den Veranstaltern auf Twitter folgen und regelmäßig die Konferenz-Website besuchen sowie dort optional einen Newsletter abonnieren. Der Twitter-Hashtag für die diesjährige enterJS lautet #ejs23.

