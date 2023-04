JavaScript-Konferenz enterJS: Frühbucherrabatt läuft bis 2. Mai

Die etablierte Enterprise-JavaScript-Konferenz enterJS findet in diesem Jahr bereits zum zehnten Mal statt. Wie in den vergangenen Jahren wird sie am 21. und 22. Juni 2023 erneut im Darmstadtium in Darmstadt ausgerichtet. Die Veranstalter dpunkt.verlag, heise Developer und iX sowie der Programmbeirat haben ein mit Expertenwissen gespicktes Programm aus über 35 Vorträgen und sieben Workshops zusammengestellt, das tiefergehendes Wissen rund um das JavaScript-Ökosystem vermittelt.

Wer eine kleine Zeitreise unternehmen möchte, findet neben dem aktuellen Konferenzprogramm auch ein Archiv mit den Vorträgen aus dem Jahr 2014.

Wissen für sämtliche JavaScript-Lebenslagen

Der Programmbeirat und die Veranstalter haben auf Basis des zahlreich beantworteten Call for Proposals (CfP) die diesjährigen Vorträge ausgewählt. An den zwei Hauptkonferenztagen decken über 35 jeweils 45-minütige Vorträge ein breites Themenspektrum ab – von Angular, Accessibility und Cypress Component Testing über performante Webanwendungen bis hin zu Insider-Einblicken in das ECMAScript-Standardisierungsgremium TC39. Neben spezifischeren Vorträgen zu Tools und Frameworks – darunter Astro, SvelteKit und Qwik – runden übergreifende Aspekte wie die rechtssichere Nutzung von Open-Source-Software und der Umgang mit Fehlern in Anwendungen das Konferenzprogramm ab.

Dem praktischen Einsatz von Wissen ist ebenfalls gedient, denn am Vortag der Hauptkonferenz, dem 20. Juni, können Interessierte zwischen folgenden vier ganztägigen Vor-Ort-Workshops wählen:

Wer es vorzieht, aus dem Büro oder vom heimischen Arbeitsplatz aus an einem Ganztages-Workshop teilzunehmen, findet im Nachgang der Konferenz darüber hinaus drei Remote-Workshops zur Auswahl:

Frühbucherrabatt bis 2. Mai

Im Online-Ticketshop läuft der Frühbucherrabatt noch bis zum 2. Mai: Der Preis für beide Konferenztage beträgt abzüglich des Rabatts 899 Euro (alle Preise zzgl. 19 % MwSt.), nach dem 2. Mai steigt er auf 1049 Euro. Inbegriffen sind die Verpflegung auf der Konferenz – inklusive Get-together auf der Dachterrasse der Konferenz-Location – sowie erstmals auch ein im Anschluss stattfindender Night Track, der das Konferenzprogramm um drei Vorträge erweitert.

Wer mit seinem Team teilnimmt, profitiert ab drei Personen zusätzlich von Gruppenrabatten und ein Kombiticket bietet einen vergünstigten Besuch von Konferenz und Workshop. Die Ganztages-Workshops lassen sich für jeweils 549 Euro buchen. Nähere Informationen dazu finden sich auf der Konferenz-Website.

