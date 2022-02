JavaScript-Konferenz in Präsenz: Das Programm der enterJS 2022 steht fest

Die enterJS 2022 soll in diesem Jahr wieder als Präsenz-Veranstaltung im Darmstadtium in Darmstadt ausgerichtet werden. Vom 22. auf den 23. Juni können Interessierte in das JavaScript-Universum eintauchen, Menschen treffen und in Interaktion treten. Zusammen mit dem Programmbeirat haben die Veranstalter dpunkt.verlag und heise Developer der JavaScript-Konferenz ein umfangreiches Programmpaket geschnürt. Drei Tracks an zwei Hauptkonferenztagen bieten den Teilnehmerinnen und Teilnehmern viele Möglichkeiten, ihr Wissen über und um die Programmiersprache und Webentwicklung zu erweitern.

Geballtes Wissen an 2 Tagen, in 3 Tracks

Der Programmbeirat und die Veranstalter können nach der Auswertung des Call for Proposal (CfP) bereits mehr als die Hälfte der verfügbaren Programmslots als gesetzt verkünden. Die 45-minütigen Vorträge behandeln unterschiedliche Themen wie JavaScript im Allgemeinen, die Frameworks (Angular, Node.js, React und Svelte) im Speziellen sowie TypeScript, Tools und Techniken rund um die Programmiersprache. In den kommenden Tagen kommen weitere spannende Vorträge dazu. Wer auf dem Laufenden bleiben möchte, kann den Newsletter abonnieren, den Veranstaltern auf Twitter folgen oder regelmäßig auf der Webseite vorbeischauen.

Darüber hinaus können Interessierte am 21. oder 24. Juni ganztägige Workshops zu unterschiedlichen Themen buchen:

Moderne Web-Backends in Node.js

A Complete JavaScript Application System

Performance at Scale – High Speed Enterprise Angular

Einführung in Playwright

Weitere Workshops sind in Planung. Aktuelle Informationen dazu finden sich auf der Konferenz-Webseite. Tickets gibt es für 495 Euro (alle Preise zzgl. 19 % MwSt.).

Tickets ab sofort erhältlich

Über die Konferenz-Webseite können Interessierte bereits Tickets erwerben. Ein Ticket für beide Konferenztage kostet abzüglich Frühbucherrabatt bis zum 4. Mai 795 Euro, danach 930 Euro. Teams profitieren zusätzlich von Gruppenrabatten, Interessierte können sich hierfür via E-Mail an das Event-Team wenden. Es gibt darüber hinaus die Möglichkeit, Konferenz- mit Workshop-Tickets zu kombinieren. Nähere Informationen dazu finden sich auf der Konferenz-Webseite.

(mdo)