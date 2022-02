JavaScript: Markenrechte für Node.js landen bei der OpenJS Foundation

Die OpenJS Foundation übernimmt die Markenrechte an Node.js. Die Software der JavaScript-Laufzeitumgebung hat die Stiftung bereits seit ihrer Gründung unter ihren Fittichen, aber die Markenrechte lagen bisher bei Joyent.

Die Regeln für die Node.js-Trademark sind ab sofort dieselben wie für andere Markenzeichen der OpenJS Foundation. Die Details sind in dem Dokument "OpenJS Foundation Trademark Policy" festgehalten. Für Entwicklerinnen und Entwickler, die sich an dem Open-Source-Projekt beteiligen, soll sich nichts ändern.

Schrittweise zur Foundation

Ryan Dahl hatte das Projekt für serverseitiges JavaScript 2009 gestartet, und Joyent hat die Entwicklung des quelloffenen Node.js maßgeblich gefördert und die Rechte übernommen. 2015 kündigte das auf Cloud-Computing spezialisierte Unternehmen an, die JavaScript-Runtime an eine Stiftung zu übergeben. Kurz darauf ging die Node.js Foundation unter dem Dach der Linux Foundation an den Start

Vier Jahre später schloss sich die Node.js Foundation mit der ebenfalls der Linux Foundation zugehörigen JS Foundation zusammen. Seitdem treten die Organisationen gemeinsam als OpenJS Foundation auf.

Node.js gehört zu den sogenannten Impact Projects der Stiftung, der höchsten Projektstufe, die für Software mit breitem Einsatz in Unternehmen und mit etablierten Communities reserviert ist. Neben der Laufzeitumgebung finden sich dort jQuery, Electron, webpack, Appium und Dojo.

Valentinstagsgruß mit Markenzeichen (Bild: OpenJS Foundation)

Das in San Francisco gegründete Unternehmen Joyent ist seit 2016 eine Tochter von Samsung. Vor der Übergabe der Markenrechte hatte es der Stiftung bereits dauerhaft die kostenfreie Nutzung der Node.js-Trademarks wie der hexagonalen Grafik überlassen. Sung Whan Moon, Präsident und COO von Joyent betont, dass die OpenJS Foundation die richtige Organisation sei, um die Markenrechte zu beherbergen. Sie könne die Rechte neutral verwalten und bei Bedarf Markenbeschränkungen verfügen.

Weitere Details lassen sich dem Blog der OpenJS Foundation entnehmen.

(rme)