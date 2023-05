JavaScript: Meta tritt der OpenJS Foundation bei

Am 21. und 22. Juni 2023 richten die Veranstalter dpunkt.verlag, heise Developer und iX die Enterprise-JavaScript-Konferenz enterJS in Darmstadt aus. In über 35 Vorträgen kommen JavaScript- und TypeScript-Sprachneuerungen, neue und etablierte Tools und Frameworks – darunter React, SvelteKit und Astro – sowie Barrierefreiheit und Softwarearchitektur zur Sprache. Ganztägige Workshops stehen sowohl vor Ort als auch online bereit.

Im Programm findet sich unter anderem der Vortrag React 2023 – Beginn einer neuen Ära?