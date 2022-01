JavaScript Rising Stars 2021: Command-Line-Tool erhält die meisten GitHub-Sterne

Der Report zur Studie "JavaScript Rising Stars" ist für das Jahr 2021 erschienen. Bereits zum sechsten Mal in Folge geht die jährliche Studie der Frage nach, welche die derzeit beliebtesten JavaScript-Projekte auf GitHub sind. Als Grundlage dient die Anzahl der GitHub-Sterne, die für ein Projekt innerhalb des Jahres neu hinzugekommen sind. Neben den Gesamtsiegern sind unter anderem die beliebtesten Frontend-, Node.js- und Testing-Frameworks sowie Build-Tools aufgeführt.

Die Top 10 der beliebtesten Projekte

Das erstmals im Mai 2021 veröffentlichte Kommandozeilenwerkzeug zx ergattert auf Anhieb den ersten Platz in der Gesamtwertung: Es konnte im Jahresverlauf 24.400 GitHub-Sterne einheimsen. Von Google entwickelt, soll zx das Schreiben einfacher Kommandozeilenskripte in JavaScript oder TypeScript ermöglichen. Der zweite Platz geht mit 21.400 Sternen an das Build-Tool Vite.js, das sich dank der Nutzung von esbuild als Compiler durch eine hohe Performance auszeichnet und zwangzigmal schneller sein soll als webpack. Next.js, das die Studienmacher als "Meta-Framework für die React-Welt" bezeichnen, rundet die Top 3 mit 19.700 Sternen ab.

Die JavaScript-Bibliothek React selbst, die dem Erstellen grafischer User Interfaces dient, verfehlt mit 18.500 Sternen nur knapp die Bronzemedaille. Auf den weiteren Plätzen der Top 10 finden sich unter anderem das CSS-Framework Tailwind CSS und das Webframework Vue.js, aber auch Microsofts Sourcecode-Editor Visual Studio Code.

Meta-Frameworks und schnellere Ladezeiten

Nicht nur Next.js, sondern auch weitere sogenannte Meta-Frameworks erweisen sich laut der Sternvergabe auf GitHub als besonders beliebt. Dazu zählen das Vue-Framework Nuxt.js, SvelteKit zum Erstellen von Svelte-Anwendungen und das Full-Stack-Webframework Remix.

Zwar nur auf Rang 31 der Gesamtwertung vertreten, heben die Macher der Studie jedoch Astro als eines der bemerkenswertesten Projekte des Jahres hervor: Das Tool soll schneller ladende Websites erstellen können, da diese weniger JavaScript enthalten. Das Konzept von Astro ähnelt dabei der Static Site Generation, soll sich aber in dem Punkt unterscheiden, dass dynamische Inhalte in "Inseln" (islands) enthalten sein können.

Alle weiteren Informationen zur sechsten Ausgabe der "JavaScript Rising Stars" sind auf der Website einsehbar.

(mai)