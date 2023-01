JavaScript-Runtime: Deno 1.30 erweitert den Support für Node.js-Module

Die JavaScript- und TypeScript-Runtime Deno hat Version 1.30 erreicht. Im ersten Release des Jahres widmet sich die vom Node.js-Erfinder Ryan Dahl stammende Runtime erneut der Verwendung mit Node.js-Modulen. Zudem fügt das Release drei neue APIs hinzu, die derzeit noch als instabil gelten: Deno.Conn.ref() , Deno.Conn.unref() und Deno.osUptime() . Letztere erfordert die --allow-sys=osUptime -Erlaubnis. Der deno.core -Namespace entfällt in diesem Release, was laut dem Deno-Team auf die meisten Nutzer keine Auswirkungen haben dürfte.

Neuer Specifier für Node.js-Module

Deno bietet bereits seit Version 1.15 durch einen Kompatibilitäts-Layer Zugriff auf in Node.js integrierte Module wie File System, Path oder Process. Neu in Version 1.30 ist der Zugriff mittels node: Specifier:

import { readFileSync } from "node:fs"; console.log(readFileSync("deno.json", { encoding: "utf8" }));

Allerdings ist der Import mithilfe eines reinen Specifier nicht ohne Import Map möglich. Beispielsweise würde import { readFileSync } from "fs"; zu einem Fehler führen. Sollte man das versuchen und der Specifier einem built-in Node.js-Modul gleichen, das nicht in einer Import Map auffindbar ist, erzeugt Deno eine Fehlermeldung. Diese weist auf das fehlende node: -Präfix hin. Das Language Server Protocol (LSP) bietet zudem einen Quick Fix an, um den node: Specifier hinzuzufügen.

Verwenden von deno.json als Import Map

Vom Deno-Team als ein größeres Update der Konfigurationsdatei beschrieben, lässt sich die deno.json-Datei nun als Import Map verwenden. Entwicklerinnen und Entwickler können nun imports - und scopes -Keys in der Konfiguration spezifizieren. Deno betrachtet die Konfigurationsdatei dann als Import Map.

Wird in deno.json folgender Code verwendet

{ "imports": { "std/": "https://deno.land/std@0.174.0/" } }

dann funktioniert das folgende Script mit einem reinen Specifier:

import { assertEquals } from "std/testing/assert.ts"; assertEquals(1, 2);

Auf GitHub lassen sich die aktuellen Neuerungen in der Q1-Roadmap verfolgen. Ein Blogeintrag wirft zudem einen Blick zurück auf das vergangene Jahr.

Weitere Details zu Version 1.30 finden sich ebenfalls auf dem Deno-Blog.

(mai)