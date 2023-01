JavaScript-Trends: Die beliebtesten Tools und Frameworks 2022

Die siebte Ausgabe der Studie "JavaScript Rising Stars" analysiert die beliebtesten JavaScript-Projekte auf GitHub im vergangenen Jahr. Sie betrachtet dazu die Anzahl der im Laufe des Jahres hinzugekommenen GitHub-Sterne und kürt Gewinner in verschiedenen Kategorien. Dazu zählen die allgemein beliebtesten Projekte, Frontend- und Backend-/Full-Stack-Frameworks sowie Testing, Mobile und Desktop. Die Studie entstammt dem Projekt Best of JS und berücksichtigt nur die dort kuratierten JavaScript-Projekte. Als Gesamtsieger geht dieses Mal die Newcomer-Runtime Bun hervor.

Die Top 10: Bun und Tauri an der Spitze

Rund 36.600 GitHub-Sterne katapultieren die JavaScript-Runtime Bun, die Node.js Konkurrenz machen soll, an die Spitze der insgesamt beliebtesten JavaScript-Projekte 2022. Bun legt einen Fokus auf Performance und befindet sich derzeit erst in Version 0.4.0. Neben der Funktion als Runtime soll das Projekt außerdem als Package Manager, Build-Tool und Test Runner dienen.

Den zweiten Platz der Gesamtwertung sichert sich Tauri mit 30.500 Sternen. Die in Rust geschriebene Anwendung setzt auf Webtechnologien, um Cross-Plattform-Desktopanwendungen zu erstellen. Auf Platz 3 und 4 finden sich die UI-Bibliothek React (19.800 Sterne) und das React-Framework Next.js (19.400 Sterne), gefolgt vom Build-Tool Vite mit 15.500 Sternen.

JavaScript Rising Stars 2022: Die Top 10 der beliebtesten JavaScript-Projekte (Bild: risingstars.js.org)

Unter den weiteren Top 10 finden sind auch das Websiteerstellungs-Tool Astro – im letzten Jahr noch auf Platz 31 als bemerkenswertes Projekt hervorgehoben – sowie das Cross-Plattform-Terminal Tabby und das Web-Testing-Framework Playwright.

Sieger in den Unterkategorien

Neben der Gesamtwertung ermittelt die Studie die beliebtesten Tools und Frameworks in verschiedenen Kategorien. Als beliebtestes Frontend-Framework geht React hervor, und bei der Backend-/Full-Stack-Entwicklung geht der erste Platz an das React-Framework Next.js. Das Build-Tool mit den meisten Sternen ist Vite, das kürzlich Version 4.0 erreichte. Unter den Testing-Frameworks erweist sich Playwright mit 14.300 neuen Sternen als das im vergangenen Jahr beliebteste und im Bereich Desktop hat der Gewinner Tauri (30.500 Sterne) vor dem zweitplatzierten Electron (5.600 Sterne) einen deutlichen Vorsprung.

Alle weiteren Ergebnisse lassen sich der Website zur Studie entnehmen.

(mai)