JavaScript: Wijmo 2023.1 unterstützt Strict Modus von React 18 und Finetuning

Mit Version 2023.1 der in TypeScript geschriebenen UI-Komponenten Wijmo hat das Entwicklerteam von GrapeCity den Support für React 18 weiter ausgebaut. Seit der Vorgängerversion unterstützt Wijmo React 18, die neue Version ergänzt die bisher fehlende Unterstützung des Strict Modus der Programmbibliothek. Zudem hat das Team die Feinabstimmung der Zugänglichkeit in Wijmo ausgebaut, was insbesondere die komplexeren Funktionen betrifft.

Unterstützung zahlreiche Frameworks

Bei Wijmo handelt es sich laut Beschreibung im Blog des GrapeCity-Teams um eine Sammlung von erweiterbaren und schnellen JavaScript UI-Komponenten, die in TypeScript geschrieben sind. Die Komponenten der Software enthalten dabei die Unterstützung für Frameworks wie Angular, React, Vue sowie für Web Components.

Obwohl die Entwickler die Unterstützung für React 18 bereits Ende 2022 der vorherigen Version hinzugefügt hatten, gab es noch einige Einschränkungen und Warnungen im Strict Mode. Dieser steht in der aktuellen Version von Wijmo zur Verfügung. Er soll beim Programmieren helfen, häufige Fehler besser zu finden.

Durch die Die Eigenschaft headersFocusability, die das Entwicklerteam zu FlexGrid hinzugefügt hat, ist nun eine Navigation mit der Tastatur in den Zeilen- und Spaltenüberschriften möglich. (Bild: GrapeCity)

Das Wijmo-Team gibt an, Fortschritte im Bereich der Barrierefreiheit gemacht zu haben. Zu den Neuerungen zählen neben FlexGridFilter-Popups eine verbesserte Anzeige des Selektors für den geprüften Zustand und ein überarbeitetes Selektor-Beschreibungslabel. Die FlexGridFilter-Popups dienen zur Filterung nach Bedingung und Wert für die Kompatibilität mit Anforderungen in Excel.

Zudem wurde die Eigenschaft headersFocusability zu FlexGrid hinzugefügt. Sie ermöglicht die Navigation mit der Tastatur in den Zeilen- und Spaltenüberschriften. Auch mehrere kleine Fehler, die im Kontext des Verhaltens der Wijmo-Komponenten in verschiedenen Screenreadern auftraten, soll das Release behoben haben.

Wer sich weitergehend interessiert, findet Details im Blogeintrag zum Release. Eine Testversion der Software lässt sich von der Anbieter-Webseite herunterladen (hierfür ist die Angabe einer E-Mail-Adresse erforderlich).

(fms)