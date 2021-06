Jeff Bezos fliegt am 20. Juli ins All – mit eigener Rakete

Für 20. Juli plant Blue Origin plant seinen ersten bemannten Flug ins Weltall. Sechs Personen können dabei sein. Zwei dieser Sitze werden Jeff und Mark Bezos einnehmen. Das hat Jeff Bezos am Montag verraten. Er wurde als Gründer Amazon.coms einer der reichsten Menschen der Welt und hat auch Blue Origin ins Leben gerufen.

"Seit ich fünf Jahre alt war, habe ich davon geträumt, in den Weltraum zu fliegen", postete Jeff Bezos auf Instagram, "Am 20. Juli werde ich diese Reise mit meinem Bruder unternehmen. Das größte Abenteuer, mit meinem besten Freund." Mark Bezos zeigte sich überrascht, dass sein älterer Bruder gleich beim ersten bemannten Start mit dabei sein werde, und noch überraschter, selbst eingeladen worden zu sein.

Der Flug wird etwa elf Minuten dauern und soll die international anerkannte Grenze zum Weltall in 100 Kilometern Höhe überqueren (Kármán-Linie). Die Phase der Schwerelosigkeit soll mehrere Minuten währen. Sechs Astronauten werden in der Raumkapsel RSS First Step Crew Capsule sitzen, die von der Rakete New Shepard getragen wird. Am Ende soll die Kapsel mittels Fallschirm "sanft" in der texanischen Wüste landen. New Shepard hat bereits 15 unbemannte Flüge über die Kármán-Linie und zurück hintereinander erfolgreich absolviert.

Erlös wird gespendet

Einen Sitz auf dem ersten bemannten Raumflug versteigert Blue Origin gerade. Bezos Ankündigung, selbst mitzufliegen, hat der Versteigerung neuen Aufwind verschafft. Das aktuelle Höchstbot ist von 2,8 Millionen US-Dollar um ein Viertel auf 3,5 Millionen Dollar (Stand 3:30 Uhr MESZ) gestiegen. Online-Gebote sind noch bis Donnerstag möglich. Am Samstag folgt dann die abschließende Live-Versteigerung.

Der gesamte Betrag des schlussendlichen Höchstbots wird dem von Blue Origin gestifteten Club for Future gespendet. Diese Organisation möchte junge Generationen für MINT-Karrieren (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik) begeistert. Die nächste Forschergeneration soll das zukünftige Leben im All entwerfen.

(ds)