"Jelly Scrolling" beim iPad mini 6 für Apple normales Verhalten

Apple scheint keinen Fix für die Darstellungsprobleme beim neuen iPad mini 6 zu planen, die manche Nutzer plagen. Ein Nachziehen von bestimmten Bildschirminhalten, das sich besonders beim Scrollen von Webseiten zeigen kann, sei normales Verhalten für einen LC-Bildschirm mit 60 Hertz Bildwiederholrate, erklärte der Hersteller gegenüber Ars Technica. Der Bildschirminhalt wird Zeile für Zeile aktualisiert und deshalb kommt es zu einer minimalen Verzögerung zwischen der Aktualisierung des oberen und unteren Bildschirmbereichs.

Wobbelnde Inhalte im Hochformat

Hält man das iPad hochkant – was hauptsächlich beim kompakten iPad mini häufig der Fall sein dürfte – zeigt sich der Wobbeleffekt zwischen linker und rechter Bildschirmhälfte, wie Nutzer berichten. Das störe in erster Linie bei der Lektüre von Text und sei vorwiegend auf Web-Seiten mit horizontalen Balken irritierend, etwa beim Lesen von Forenbeiträgen.

Unklar bleibt, warum sich die Verzögerung besonders auf dem neuen 8,3"-Display des iPad mini 6 zeigen kann – auf anderen iPads mit 60-Hz-Displays aber gewöhnlich entweder gar nicht oder nur von sehr empfindlichen Augen bei genauem Hinschauen wahrgenommen wird. Der Effekt sei beim iPad mini in einer Weise bemerkbar, die auf anderen iPads mit 60-Hz-LCDs nicht zu beobachten ist, merkt auch Ars Technica an – es gebe eine klare Trennlinie, die im Hochformat respektive in der Porträtansicht durch die Mitte des Bildschirm verlaufe.

Nicht auf allen Geräten nachvollziehbar

Das "Jelly Scrolling" scheint nicht auf allen iPad mini 6 gleich stark ausgeprägt: Während manche Käufer ihr Gerät wegen des wobbelnden Effektes wieder zurückgeben wollen, vermelden andere keinerlei ersichtlichen Störungen. Auch auf den zwei iPad mini 6 in der Mac & i-Redaktion war ein ungleichmäßiges Nachziehen von Bildschirminhalten bislang nicht zu beobachten.

(lbe)