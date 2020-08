Jetzt Frühbucherrabatt für die Java-Ausgabe des Online-Herbstcampus sichern!

GraalVM, Quarkus, Eclipse MicroProfile, Jakarta EE, Micronaut, neue Java-Releases im Halbjahresrhythmus – die technische Seite von Java ist spannend wie schon lange nicht mehr. Die "Java 2020"-Edition des Herbstcampus bietet an einem Tag einen kompakten Überblick zum Status der Java-Entwicklung und hilft ihren Teilnehmern, ihre Java-Anwendungen zukunftssicher zu gestalten.

Flankiert von Workshops

Der Online-Konferenztag am 2. September wird von fünf interaktiven ganztägigen Online-Workshops flankiert, die am Tag zuvor beziehungsweise am Tag danach stattfinden. Es geht um folgende Themen:

API-Definition mal anders – Schnittstellen mit Consumer Driven Contracts aus Client-Sicht definieren und testen

Funktionale Programmierung wie ein Pro mit Kotlin

Grüne Inseln im Schlamm – mit Legacy-Code arbeiten

Sichere reaktive Webanwendungen mit Spring Security 5

Eclipse Microprofile – der Java-Standard für die Cloud

Die Veranstalter – das sind heise Developer, iX und dpunkt.verlag – präsentieren nicht nur die Vorträge und Workshops, sie bieten darüber hinaus den Teilnehmern Möglichkeiten, sich über die in den Browser integrierte Videoplattform mit den Referenten und anderen Teilnehmern über Video und Chat auszutauschen. Auch im Nachgang stehen den Teilnehmern alle Präsentationen und alle Vorträge als Videos zur Verfügung.

Rabattaktion bis 10. August

Nur noch bis nächsten Montag, also dem 10. August, gilt der Frühbucherrabatt. Solange kostet der Konferenztag rund 100 Euro, für die Workshops muss man derzeit knapp 400 Euro zahlen. Es werden darüber hinaus attraktive Kombinationspreise gewährt.

Interessierte finden mehr Informationen zu den einzelnen Vorträgen, Workshops und Preisen auf der Konferenz-Website.

