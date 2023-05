Jetzt Trojaner erledigen: Das c't-Sicherheitstool Desinfec't 2023 ist da

Desinfec't 2023 ist da und Abonnenten und Käufer der c't-Ausgabe 13/23 können es ab sofort herunterladen. Mit dem Sicherheitstool scannen Sie Windows auf Trojaner und bringen Ihre privaten Daten in Sicherheit.

Die c't-Ausgabe mit Desinfec't 2023 ist ab sofort im heise Shop erhältlich. Die Ausgabe liegt ab 20. Mai auch am Kiosk. Außerdem gibt es die Ausgabe auch auf einem USB-Stick, von dem das Sicherheitstool direkt bootet.

Unter anderem hat Desinfec't 2023 ein neues Betriebssystem (Ubuntu 22.04.2 LTS) spendiert bekommen und dank der Kernel-Versionen 5.19 (Standard) und 6.2 (optional) wurde die Kompatibilität gesteigert.

Stillgelegtes Windows scannen

Wenn Windows spinnt oder gar nicht erst startet, spielt Desinfec't den Helfer in der Not. Das c't-Sicherheitstool bringt sein eigenes Betriebssystem mit und startet statt Windows direkt von einem USB-Stick. So können Sie die inaktive Windows-Installation aus sicherer Entfernung untersuchen. Schließlich kann ein Trojaner in einem stillgelegten Windows nicht noch mehr Unheil anrichten. Wichtige Daten bringen Sie auf dem Desinfec't-Stick in Sicherheit.

Trojaner jagen mit Desinfec't 2023: Die aktuelle Version des c't-Sicherheitstools ist ab sofort erhältlich.

Für die Virenjagd sind mehrere Viren-Scanner unter anderem von Eset und WithSecure mit dabei. Diese schauen sich auf den Windows-Festplatten um und spüren Computerschädlinge auf. Damit auch kein Virus durchrutscht, sind ein Jahr lang kostenlose Signaturupdates inklusive. Verfügt Desinfec't über eine aktive Internetverbindung, installieren sich die Updates vor jedem Scan automatisch.

Jeder kann Trojaner jagen

Damit auch Computereinsteiger mit Desinfec't 2023 zurechtkommen, haben wir das Aussehen des Desktops bewusst an den von Windows angelehnt. Die verständlich beschrifteten Icons helfen bei der Bedienung. Wer überhaupt nicht weiterkommt, ruft mit dem integrierten TeamViewer-Client den Familien-Admin zu Hilfe. Der kann dann den Problem-PC über das Internet steuern und sich einen Überblick verschaffen.

Schlagen die Scanner Alarm, heißt es erst mal Ruhe bewahren. Es kann sich auch um einen Fehlalarm handeln. Um das einzugrenzen, laden Sie Funde direkt zur Online-Analyse-Plattform Virustotal hoch. Dort schauen noch mal über 60 Scanner auf die Datei und geben eine Einschätzung ab. Desinfec't kann Trojaner aber auch aus dem Verkehr ziehen.

Profis graben mit dem Open Threat Scanner und Thor Lite Scanner noch tiefer nach Malware. Aber Achtung: Für die korrekte Auswertung der Ergebnisse sind weitreichende Malware-Kenntnisse vonnöten. Für das Scannen von PCs aus dem Bekanntenkreis sind diese Scanner in der Regel überdimensioniert.

