Jetzt auch die Software: Datenbank FileMaker wird komplett in Claris umbenannt

Die Datenbanksoftware FileMaker wird umbenannt und heißt ab Herbst so wie das herausgebende Unternehmen Claris. Das hundertprozentige Apple-Tochterunternehmen hat zudem ein neues Preismodell angekündigt, das vor allem für private Nutzer attraktiv sein könnte. Ansonsten wird die Nutzung ab September aber zehn Prozent teurer.

Die neuen Namen von FileMaker Pro, FileMaker Go und FileMaker Server lauten Claris Pro, Claris Go und Claris Server. Hinzu kommt eine neue webbasierte Entwicklungsumgebung namens Claris Studio, wie das Unternehmen bekannt gab.

Freemium-Modell begünstigt Privatnutzer

Claris Pro soll – obwohl der Name es kaum erahnen lässt – im Freemium-Modell vertrieben werden. Nutzer sollen kostenlos Claris Studio und möglicherweise auch Claris Go verwenden können – allerdings reduziert sich diese Möglichkeit auf nur einen Nutzer. Das könnte aber besonders für private Zwecke von Interesse sein. Weitere Details hierzu sollen noch bekannt gegeben werden.

FileMaker ist ein Datenbanksystem, das unter macOS, iOS und in Windows läuft. Die Software erschien erstmals im Jahr 1985 und liegt mittlerweile in Version 19.5.2 vor. Die Ursprünge liegen in einem Programm namens Nutshell, das Anfang der 80-er Jahre für MS-DOS verfügbar war. Zu den Besonderheiten von FileMaker zählt, dass keine Datenbindung an andere Programmiersprachen oder Benutzeroberflächen notwendig ist und dass sich Anwendungen im laufenden Betrieb ändern lassen.

Allerhand Namenswechsel

FileMaker bzw. Claris blickt auf eine wechselvolle Umbenennungsgeschichte zurück. Im Jahr 1987 wurde Claris als Apple-Tochter gegründet. Unter dem Namen wurden Produktivitäts-Apps herausgebracht, wozu auch FileMaker zählte Im Jahr 1998 wurde daraus die Firma FileMaker, die im Jahr 2019 wieder zurück in Claris umbenannt wurde. Jetzt folgt auch die Software, die vorher aber durchweg den Namen FileMaker trug.

(mki)