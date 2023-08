Jetzt beim Early-Bird-Preis der Software Architecture Alliance zuschnappen

Wer sich bei den wichtigsten Themen der Softwarearchitektur auf dem Laufenden halten will, sollte einen Blick auf das Programm der diesjährigen Software Architecture Alliance (SAA) werfen. Die zweitägige Konferenz findet am 27. und 28. September in München statt. Nur noch bis einschließlich 1. September 2023 kann man mit dem Early-Bird-Ticket hundert Euro auf den danach gültigen Preis von 849 Euro sparen.

Architekturkonferenz ohne Tellerrand

Die SAA versteht sich als moderne Konferenz für Softwarearchitektur. Dabei wird das Thema nicht isoliert einer Rolle zugeordnet, nicht als exakte Wissenschaft betrachtet und auch nicht als theoretische, abstrakte Angelegenheit abgetan. Softwarearchitektur ist die zentrale Komponente von Softwaresystemen und daher äußerst real. Jedes System profitiert von oder leidet unter ihr. Fast alle Rollen in der IT sind von ihr direkt oder indirekt betroffen. Die Architektur eines Softwaresystems lebt und entwickelt sich weiter, hat Einfluss auf die Zufriedenheit der Entwickler, die Flexibilität des Systems, auf die Strukturierung einer Entwicklungsabteilung und dort gelebte Vorgehensmodelle.

Was sich so sehr selbstverständlich liest, ist im Alltag allerdings kein leichtes Unterfangen. Deswegen legen sowohl die Gastgeber der Konferenz, allesamt erfahrene Softwarearchitekten, als auch die Organisatoren großen Wert darauf, das Programm der SAA möglichst nah an der Praxis auszurichten. Hierbei können sogenannte Lernpfade und interaktive Workshops dienen, die sich durch die Agenda der zwei Tage ziehen. So soll sich letztlich die SAA als "Architekturkonferenz ohne Tellerrand" anfühlen, wie es im Claim so schön heißt.

Querschnitt über die wichtigsten Softwarearchitekturthemen hinweg

Hier eine Auswahl aus den rund 30 Vorträgen der Konferenz, die die Vielschichtigkeit des Programms widerspiegelt:

Fullstack-Architekturen – das Ende von Single-Page-Anwendungen?

Dynamische Entwicklungsorganisationen in Zeiten von Cloud

Strategien, Taktiken und Muster der Legacy-Ablösung

Sicherheit im API Lifecycle

Architekturen und Anwendungsszenarien für verteilte Datenanalysen

Überwältigende Software? Kognitive Entlastung durch passenden Team- und Produktschnitt

Den CO2-Fußabdruck verstehen und reduzieren

Föderierte Metadaten-Architektur für ein Data Mesh

Ansätze und Technologien für nachhaltige Kubernetes-Cluster

Events, Workflows, Sagas: Komplexe Abläufe in verteilten Anwendungen

Ein schlankes Review für dein Software-System

Goodbye Monolith: Unser Weg zu einer Event-getriebenen Architektur

Dessen ungeachtet, dass bis 1. September noch der Early-Bird-Preis gilt, wird die Software Architecture Alliance mit einem 3-für-2-Ticket angeboten. Das bedeutet, dass drei Personen aus einem Unternehmen für den Preis von zwei Standardtickets Zutritt zur Konferenz erhalten – ein ideales Angebot für Softwareentwicklungsteams. Weitere Informationen finden sich auf der Konferenz-Website.

Oktoberfest-Seminar-Specials am Vortag

Für Besucher und Besucherinnen der SAA mag außerdem das Oktoberfest-Seminar-Special von Interesse sein. Es umfasst drei parallel stattfindende ganztägige Seminare am 26. September zu Themen der Softwarearchitektur:

Team Topologies und unFIX – leistungsfähige agile Organisationen (https://www.sigs-datacom.de/seminare/oktoberfest/team-topologies)

ML Kickstarter: Von der Idee bis zum fertigen Produkt (https://www.sigs-datacom.de/seminare/oktoberfest/mlkickstarter)

Advanced Microservices (https://www.sigs-datacom.de/seminare/oktoberfest/microservices)

Auch für diese Seminare gilt ein Early-Bird-Preis bis 1. September, bei dem sich hundert Euro sparen lassen (549 statt 649 Euro). (odi)