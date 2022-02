Jetzt bestellen: Sonderheft c't Windows 11

Vielleicht kennen Sie das, dass Ihnen Freunde, Verwandte oder Kollegen viele Fragen rund um Windows 11 stellen: Sollten sie wirklich auf die neue Version aktualisieren? Geht das auch, wenn die Hardware nicht offiziell unterstützt ist? Wie kommt man eigentlich an die Android-App-Unterstützung heran? Und was soll das neue System überhaupt besser machen als Windows 10?

Zu solchen und weiteren Fragen rund um Windows 11 haben wir in c't bereits einiges geschrieben – und das ist nun als kompaktes Sonderheft c't Windows 11 erhältlich. Wir erläutern, was das System besser, schlechter oder einfach nur anders macht als sein Vorgänger, wie ein Umstieg am besten klappt und was Umsteiger danach auf jeden Fall beachten sollten – vor allem, um in Sachen Datenschutz nicht mehr als nötig preiszugeben.

Ebenfalls im Heft sind die Bauanleitung und Tipps zum c't-Notfall-Windows. Das vom USB-Stick startende Notfallsystem kann in der aktuellen 2022er-Ausgabe wahlweise auch auf Windows 11 fußen und bringt so beispielsweise eine modernere Treiberausstattung mit.

c't Windows 11 gibt es sowohl auf Papier als auch in digitaler Form. Wer die Print-Ausgabe für 14,90 Euro bis einschließlich 1.3.2022 im heise shop bestellt, zahlt keine Versandkosten.

Die digitale Ausgabe erhalten Sie ab sofort für 12,99 Euro im heise shop als PDF; außerdem ist das Sonderheft in unseren Android- und iOS-Apps sowie bei Amazon erhältlich.

Ebenfalls im heise shop finden Sie das gedruckte Heft und die digitale Ausgabe als Bundle für 19,90 Euro oder als Superbundle aus Heft, PDF und dem Praxisbuch Windows 11 von Markt+Technik für 34,85 Euro.

(jss)