Jetzt bewerten: Fotowettbewerb "Durch die Nacht"

Entscheiden Sie mit, wer als Sieger beim aktuellen Fotowettbewerb "Durch die Nacht" auf dem Treppchen stehen wird. So verschieden wie die Fotografen, sind auch die eingereichten Bilder. Wunderschöne farbige Stadtpanoramen stehen neben Aufnahmen des Milchstraßenbogens, Startrails ziehen ihre Kreise über den Bergen. Beleuchtete Architektur tritt gegen mondbeschienene Landschaften an. Manche Szenerien wirken gemütlich und einladend, andere versprechen Abenteuer, wieder andere rufen gruselige Filmszenen ins Gedächtnis. Wir sind gespannt, welche Aufnahmen es in die Top Ten schaffen.

Bis zum 04. Januar 2021 können alle Mitglieder der heise-Galerie ihre Stimme abgeben. Sollten Sie noch keinen Galerie-Account haben, können Sie sich jetzt kostenlos anmelden. Die Gewinner präsentieren wir im Anschluss an die Bewertungsphase auf c't Fotografie online und in der Printausgabe der c’t Fotografie 02/21. Wir wünschen viel Spaß beim Bewerten und bedanken uns für die kreativen Einsendungen.

Die Gewinnerbilder des Wettbewerbs "Stillleben / Still Leben"

Im vorangegangenen Wettbewerb von c't Fotografie griffen wir das Thema "Stillleben/ Still Leben" auf und damit auch die besonderen Herausforderungen der Corona-Pandemie, die uns in mancherlei Hinsicht zwang, unser Leben etwas zu drosseln. Die Gewinnerbilder des Wettbewerbs sehen Sie un unserer Bilderstrecke.

