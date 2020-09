Jetzt erhältlich: Sonderheft c't Windows – das Praxishandbuch 2020

Vielleicht haben Sie das in den vergangenen Monaten auch erlebt: Freunde oder Verwandte, die weiter weg wohnen, fragen Sie bei ihren IT-Problemen um Hilfe, aber schnell mal hinfahren "is nich". Und selbst wenn, will man Oma und Opa vielleicht nicht unbedingt besuchen, weil Abstandsgebote gelten oder sie zu Risikogruppen gehören.

Im neuen Sonderheft c't Windows – das Praxishandbuch 2020 zeigt die c't-Redaktion, wie Sie erstaunlich viele Probleme per Fernwartung lösen, selbst dann, wenn sie sich nicht auf dem Bildschirm abspielen, und wie Sie sich und Ihr Gegenüber gut auf Hilfe aus der Ferne vorbereiten.

Und natürlich steckt noch mehr im Sonderheft: Zum Beispiel, wie Sie an eine saubere Windows-Installation herankommen – angefangen beim nach wie vor möglichen Gratis-Upgrade über Tipps, um kein Microsoft-Konto aufs Auge gedrückt zu bekommen, bis hin zu Wissen über Lizenztypen und das Thema Aktivierung.

Das Windows-Praxishandbuch 2020 kommt mit vielen Tipps von der maßgeschneiderten Windows-Installation über Verschlüsselung von Festplatten bis zur richtigen Verwendung von Passwortmanagern.



Kein Backup? Kein Mitleid!

Es heißt ja, das Thema Backup sei irgendwie langweilig – was zwar richtig sein mag, aber im Ernstfall nicht wirklich weiterhilft. Machen Sie also das Beste daraus – mit unseren Tipps zum trojanerfesten Backup werden Sie entspannter im Angesicht von Emotet und Konsorten.

Außerdem kommt auch das Thema Sicherheit nicht zu kurz. Wir haben getestet, was aktuelle Passwort-Manager taugen und zeigen, wie Sie Ihre Festplatten und USB-Sticks verschlüsseln, um Datenklau vorzubeugen – unerlässlich, wenn Ihr Notebook im Hotelzimmer geklaut wird oder der USB-Stick aus der Tasche fällt, etwa wenn Sie bei der Ticketkontrolle in der Bahn nach dem Fahrschein kramen.

Digital und auf Papier

