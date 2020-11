Jetzt im Handel: Make-Sonderheft "Loslegen mit Holz"

Holz ist ein tolles Material: relativ günstig, ziemlich stabil und verhältnismäßig einfach zu bearbeiten – jedenfalls, wenn man weiß, wie. Da die meisten Maker zwar souverän mit Lötkolben, Mikrocontroller-Boards und 3D-Drucken umgehen können, sich aber längst nicht alle an den Werkstoff Holz herantrauen, widmet sich die Make in ihrem Sonderheft Loslegen mit Holz dem Thema einmal intensiv – speziell konzipiert für Einsteigerinnen und Einsteiger in dieses Metier.

Bild 1 von 9 Make-Sonderheft "Loslegen mit Holz" (9 Bilder) Dieser "Desktop-Makerspace" passt in die kleinste Wohnung und nach dem Basteln klappt man einfach den Deckel zu. Wie man diese schicke Werkbank mit Innenbeleuchtung selber baut, beschreibt ihr Designer Bjørn Karmann im neuen Make-Sonderheft "Loslegen mit Holz".

(Bild: Bjørn Karmann)

Auf den 138 Seiten dieses Hefts erfahren Sie, welche Werkzeuge Ihnen den Einstieg bei minimalem Aufwand maximal erleichtern – und zwar unabhängig davon, ob Sie mit handlichen Maschinen schnell zum Ziel kommen wollen oder ob der Umgang mit Holz für Sie eine Rückkehr zum echten Handwerk sein soll. Denn Holz ist nicht nur der ideale Werkstoff für rein praktische Dinge wie solide Transportkisten oder schützende Gehäuse für empfindliche Elektronik-Basteleien, sondern auch ein von Natur aus schönes Material, das nicht zuletzt in angenehmen Kontrast zu vielen Konstruktionen aus dem 3D-Drucker steht.

Natürlich – schließlich ist es ein Make-Heft – ist auch von Lasercuttern und CNC-Fräsen die Rede, für alle, die lieber digital planen und die Maschine den Rest machen lassen wollen. Darüber hinaus gibt es ausführliche Schritt-für-Schritt-Anleitungen für Holzprojekte, die von Werkstatthelfern wie einer einfachen Handkreissägeführung über eine klassische Sägebank samt Sägebock bis hin zu Hinguckern wie dem raffinierten Vollholz-Lautsprecher ohne Membran und Elektronik reichen, der nur durch den ausgesägten Klangkanal im Inneren die Musik vom hineingesteckten Smartphone verstärkt.

