Jetzt im Handel: Sonderheft c't Daten schützen 2023 erschienen

Der verantwortungsvolle Umgang mit Daten wird heute von jedem erwartet, ob im Privatleben, als Arbeitnehmer oder als Unternehmer. Doch bei der praktischen Umsetzung hat so mancher Fragen: Was darf ich, was muss ich, und wie schütze ich Daten vor den neugierigen Blicken Dritter?

Im Sonderheft "Daten schützen 2023" der c't-Redaktion geben wir Antworten auf die wichtigsten Fragen. Nach einem Rundgang durch die Probleme mit der E-Mail – und praktischen Hinweisen, wie Sie sich vor Viren und bösartigen Mail-Anhängen schützen können – kommen wir zum Umgang mit der Cloud.

Bild 1 von 5 c't Daten schützen (5 Bilder) Sichere E-Mails, sichere Datenspeicher für's Büro und unterwegs und das sichere Speichern von Daten in der Cloud, das sind einige Schwerpunkte aus dem neuen c't-Sonderheft "Daten schützen".



Wenn Sie Ihre Office-Dateien dort speichern, dann verschlüsseln Sie sie doch! Oder bauen Sie sich eine datenschutzkonforme Datenbank auf, beispielsweise mit Seatable. Zwei Berichte aus der Praxis zeigen auf unterhaltsame Weise, wie Daten durch Unachtsamkeit verloren gehen.

Verschlüsselung hilft auch bei den eigenen Datenträgern; nicht nur bei der SSD im Arbeitsrechner, sondern auch beim USB-Stick zum Herumtragen von Daten. Wir geben Tipps zur Software-Verschlüsselung, die ja mit jedem USB-Stick möglich ist, testen aber auch USB-Speicher mit integrierter Verschlüsselung.

Mit dem Kauf vom Sonderheft c't Daten schützen 2023 erhalten Sie ohne Aufpreis einen Zugang zu einem kompletten heise-Academy-Videokurs "Informationssicherheit im Unternehmen" im Wert von 99 Euro. In 13 Kapiteln mit insgesamt 80 Video-Lektionen lernen Sie Strategien und Maßnahmen zum Schutz vor Datenverlust.

Ab sofort erhältlich

Das Sonderheft c't Daten schützen gibt es sowohl auf Papier als auch digital. Die Print-Ausgabe kostet 14,90 Euro; wer bis zum 28.02.2023 bestellt, zahlt kein Porto.

Die Digitalausgabe kostet im heise Shop 12,99 Euro. Zudem ist das Sonderheft auch im EPUB Format im Apple Store erhältlich.

Das Bundle von Heft und Digitalausgabe erhalten Sie für 19,90 statt 27,89 Euro, für eine portofreie Lieferung gilt ebenfalls ein Eingang der Bestellung bis zum 28.02.2023 bei uns.

Wer sich noch stärker mit der Datenschutzgrundverordnung und deren Umsetzung beschäftigen möchte oder muss, kann Heft und PDF als Superbundle zusammen mit dem O'Reilly-Buch "Cloud Computing nach der Datenschutz-Grundverordnung" bestellen. Statt insgesamt 72,79 zahlen Sie dafür nur 59,80 Euro.

(ll)