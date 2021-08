Jetzt im Handel: c’t Daten schützen 2021

Die Privatsphäre von Bürgerinnen und Bürgern steht derzeit unter Beschuss wie schon lange nicht mehr: Westliche Staaten wollen etwa mit umstrittenen Gesetzen und Verordnungen anlassunabhängig höchst private Messenger-Gespräche belauschen. Das Recht auf anonyme Kommunikation steht (mal wieder) zur Diskussion. Und bei alledem sollen Konzerne als willfährige Helfer fungieren. Microsoft und Google scannen längst Kundeninhalte maschinell, nun zieht sogar Apple nach, das sich stets als Privacy-Company inszeniert.

Es ist deshalb notwendiger den je, sich mit Maßnahmen gegen Lauschangriffe von Behörden und Unternehmen vertraut zu machen. Das c't-Sonderheft "Daten schützen 2021" unterstützt Sie dabei. Leicht verständlich vermittelt die Redaktion Grundlagen der Kryptografie und erklärt, wo Ende-zu-Ende-Verschlüsselung Datenschutz gewährleistet, aber auch, warum sie nicht in jedem Fall das Allheilmittel sein kann. Erfahren Sie, warum WhatsApp-Alternativen wie Signal oder Threema in vielen Fällen die bessere Wahl sind.

c't Daten schützen



Digitale Identität schützen

Wer sich viel im Web bewegt, legt im Laufe der Zeit dutzende Online-Accounts an. Diese digitale Identität gilt es bestmöglich zu schützen, wenn man nicht Geld, Daten oder beides verlieren möchte. Damit das nicht zum Passwort-Chaos führt müssen Sie Ordnung schaffen und können sich mit einem Plattform-übergreifenden Passwort-Management den Alltag erleichtern. Im Sonderheft c't Daten schützen erhalten Sie konkrete Anleitungen, wie Sie den kostenlosen Passwort-Manager Keepass einrichten und über den eigenen Gerätezoo hinweg verwalten.

Ergänzend vermittelt Ihnen das Sonderheft verständlich wichtiges Grundwissen zu den Rechten, die Ihnen die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) gewährt. Verstehen Sie, was das Kleingedruckte in den Datenschutzerklärungen wirklich bedeutet. Die Redaktion zeigt, wie die Werbeindustrie Nutzer nachverfolgt und wie Sie dem begegnen können: Auf die richtigen Browser-Einstellungen kommt es an.

Das c't-Daten-schützen-Sonderheft gibt es sowohl auf Papier für 14,90 Euro als auch als digitale PDF-Ausgabe für 12,99 Euro im heise shop, in unseren Android- und iOS-Apps oder bei Amazon. Das Bundle beider Versionen kostet 19,90 Euro.

(hob)