Jetzt im Zeitschriftenhandel: Sonderheft c't PC-Selbstbau

Das Sonderheft c't PC-Selbstbau gibt es jetzt am Kiosk zu kaufen. Tests und Kaufberatungen helfen die passenden Bauteile für Ihre Anforderungen aus dem riesigen Angebot aktueller Prozessoren, SSDs, Grafikkarten und Mainboards auszuwählen. Neben drei Bauanleitungen für Allround- und Gaming-PCs enthält das Sonderheft einen Schwerpunkt zum Thema Heim-Server.

Zusammenbau des Ryzen-Allrounder Plus

Drei PC-Bauvorschläge

Anhand von drei Vorschlägen aus dem c’t-Labor können Sie ihren Wunsch-PC nachbauen: Zur Auswahl stehen der Ryzen-Allrounder Plus, der in der Basisvariante mit dem Sechskerner AMD Ryzen 3600 antritt. Für anspruchsvollere Aufgaben lässt er sich mit stärkeren CPUs bis hin zum 16-Kerner Ryzen 9 5950X, einer PCIe-4.0-SSD Samsung 980 Pro sowie einer High-End-Grafikkarte aufstocken. Für den schmalen Geldbeutel gibt es je eine preiswerte Gaming-Maschine mit AMD- oder Intel-CPU, die für gängige 3D-Spiele in Full-HD-Auflösung taugen.

Hardware-Tests und Kaufberatungen

Die große Prozessor-Kaufberatung führt Sie durch das CPU-Dickicht aus AMD Athlon, Ryzen mit und ohne Grafik, Ryzen Threadripper sowie Intel Celeron, Pentium, Core i und Core X. Anhand von Benchmarks und Tests zeigt das Sonderheft c't PC-Selbstbau nicht nur welche Anwendungen und 3D-Spiele von wie vielen CPU-Kernen profitieren, sondern liefert auch Vorschläge für das zum Prozessor passende Mainboard. In der Grafikkarten-Kaufberatung wird erklärt, welcher aktueller 3D-Beschleuniger am Besten passt. SSD-Testberichte helfen Ihnen dabei, den richtigen Massenspeicher zu finden.

Heim-Server selbst gebaut

Darüber hinaus finden Sie im Sonderheft c’t PC-Selbstbau eine Bauanleitung für einen flexiblen Heim-Server, der bei Bedarf nicht nur über 100 TByte Daten aufnimmt, sondern auch einige Profi-Features wie ECC-RAM und Fernwartung bietet. In der zugehörigen Server-Kaufberatung erfahren Sie, welche Alternativen es gibt, falls Sie mit einem fertigen NAS oder einem sparsamen Mini-PC als Datenspeicher liebäugeln. Zudem haben wir Server-SSDs und eine Festplatte mit 18 TByte Kapazität unter die Lupe genommen.

Gedruckt und digital

