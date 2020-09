Jetzt im Zeitschriftenhandel: Sonderheft c't Windows – das Praxishandbuch 2020

Wenn Sie Windows 10 verwenden, haben Sie sich in den vergangenen Jahren vielleicht auch schon gefragt, was "Windows as a Service" eigentlich bringen soll. Es sind die Funktions-Upgrades, die Microsofts Ihrem Rechner ein- oder zweimal im Jahr auf die Platte drückt.

Im neuen Sonderheft c't Windows – das Praxishandbuch 2020 zeigen wir, was Microsofts Betriebssystem durch Windows as a Service im Laufe der Zeit an Funktionen hinzugelernt hat, die sinnvoll, hilfreich und praktisch sind. Garniert haben wir das mit Tipps zur Individualisierung des Startmenüs, der Tastaturbelegeung und der Management Console.

Bild 1 von 5 c't Windows (5 Bilder) Das Windows-Praxishandbuch 2020 kommt mit vielen Tipps von der maßgeschneiderten Windows-Installation über Verschlüsselung von Festplatten bis zur richtigen Verwendung von Passwortmanagern.



Fernwartung, Virtualisierung & Co.

Und natürlich steckt noch viel mehr drin – zum Beispiel Tipps, um nicht verrückt zu werden, wenn Sie Ihren Verwandten per Fernwartung helfen, wie das Gratis-Upgrade auf Windows 10 nach wie vor klappt, und was es zu beachten gilt, wenn Sie einmal nicht drumherum kommen, eine Windows-Lizenz zu kaufen und die Installation damit zu aktivieren.

Außerdem zeigen wir, was Microsofts bordeigener Virtualisierer Hyper-V kann, wie Sie Registry-Änderungen aufspüren und wie Windows eigentlich den Betrieb von 32-Bit-Software auf 64-Bit-Systemen hinbekommt.

