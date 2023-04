Jetzt in der Make 2/23: LED-Lichtshow mit ESP und WLED steuern

Ob für die perfekte Kino-Atmosphäre, einen Partyabend oder als Räuberschreck: Mit Leuchtmitteln, die ihre Farbe ändern können, lassen sich viele kreative Projekte im eigenen Wohnraum umsetzen. Für ein komplexes Lichtspiel eignen sich RGB-LED-Streifen besonders gut, die sich aufgrund ihrer kompakten Maße selbst an den schmalsten Stellen befestigen oder verstecken lassen. Kombiniert man sie mit einem ESP-Mikrocontroller und der kostenfreien Firmware WLED, kann man Räume mit geringem Aufwand in ein atmosphärisches Licht tauchen, das sich bequem per App oder Browser über WLAN steuern lässt.

Unser Redakteur Carsten Wartmann hat sich das einsteigerfreundliche WLED-System genauer angeschaut und erklärt in der Make-Ausgabe 2/23, welche Komponenten man für die ersten Erfolgserlebnisse benötigt, wie man sie in Betrieb nimmt und was das kostet. Der Artikel führt von der Planung und dem elektronischen Aufbau über die Installation der Firmware bis hin zur Konfiguration verschiedener Lichteffekte. Außerdem erfahren Sie, wie sich mehrere LED-Streifen über das Netzwerk synchronisieren lassen und die Beleuchtung so eingestellt werden kann, dass sie auf Musik und Geräusche reagiert. Damit kann man diese nämlich nicht nur hören, sondern sogar sehen. Wir wünschen viel Spaß beim Basteln!

Atmosphärisches Keyboardspielen: Mit der WLED-Funktion Audio-Reactive wird Musik sichtbar.

