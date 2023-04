Jetzt in der Make 2/23: Rasensprenger mit Controller steuern und programmieren

An heißen Sommertagen reicht ein Regen oft nicht aus, um Pflanzen mit genügend Wasser zu versorgen. Daher sollte man regelmäßig und ausreichend gießen, und das am besten zur richtigen Zeit – also z.B. morgens vor oder abends nach der Arbeit. Das kann eine Weile Spaß machen. Laue Sommerabende im Liegestuhl mit einem kühlen Getränk ausklingen zu lassen, ist aber in jedem Fall entspannter. Wäre es nicht prima, währenddessen einen Rasensprenger per Fernbedienung steuern zu können? Oder ihn damit gleich so zu programmieren, dass er gezielt nur gewünschte Bereiche bewässert – jeden Tag aufs Neue und ohne müde zu werden?

Für die Make-Ausgabe 2/23 hat unser Autor Jens Hackel einen Rasensprenger entworfen, mit dem genau das möglich ist. Angetrieben von einem ESP32-Mikrocontroller bewässert dieser im 360-Grad-Winkel alles um sich herum. Damit das mit den verwendeten 180-Grad-Servos funktioniert, hat Hackel eine Mechanik konstruiert, die sich fast vollständig im 3D-Drucker fertigen lässt.

Der fertige Rasensprenger samt Controller. Viele anschauliche Grafiken helfen beim Zusammenbau.

Gesteuert wird alles mit einem Playstation 3-Controller, der via Bluetooth-Low-Energy (BLE) verbunden ist. Mit ihm kann man die horizontalen und vertikalen Bewässerungswinkel sowie den Wasserdruck komfortabel einstellen, denn man sieht mit jeder Joystick-Bewegung, wie sich die Ausrichtung des Gerätes verändert. So lässt sich der Rasensprenger auch ganz leicht programmieren: gewünschten Winkel anfahren, Wasserstärke einstellen, speichern, fertig. Die Bewegungsmuster merkt sich das Gerät anschließend mithilfe des SPIF-Dateisystems und spielt sie beliebig oft wieder ab. Nachdem der Rasensprenger also eingestellt ist, bleibt eigentlich nur noch, sich zurückzulehnen und ihm entspannt beim Bewässern des Gartens zuzusehen oder etwas anderes Schönes zu machen.

Wie man den Rasensprenger nachbaut, ihn bedient und programmiert, beschreiben wir ausführlich in der Make 2/23. Die benötigten 3D-Daten und die Firmware gibt es natürlich mit dazu.

Die aktuelle Make: Am Kiosk und online erhältlich

Die Ausgabe 2/23 ist online und am Kiosk erhältlich. Mit einem unserer Abos lag das Heft sogar bereits im Briefkasten. Außerdem können Sie die Make bequem als Printversion oder PDF im Heise Shop bestellen. Wenn Sie die Make lieber digital lesen, können Sie das in unseren Apps für iOS und Android. Online finden Sie auch das Inhaltsverzeichnis der Make 2/23.

(akf)