Jetzt in der Make 3/23: Schneller 3D-Drucken

Wenn man große oder viele 3D-Modelle druckt, kann man sich schon im Vorfeld auf lange Wartezeiten einstellen. Schnell summieren sich Minuten zu Stunden oder gar Tagen, etwa wenn es darum geht, einen tragbaren Helm oder eine mystische Skulptur in Übergröße zu fertigen. Aber auch viele kleine Bauteile können den 3D-Drucker lange beschäftigen.

Kein Wunder also, dass die Hersteller derzeit mit immer schnelleren Maschinen werben. So auch die chinesische Firma Anker, die nach einer erfolgreichen Kickstarter-Kampagne ihren ersten 3D-Drucker, den AnkerMake M5 veröffentlicht hat. Wir haben das Gerät noch kurz vor Redaktionsschluss testen können. Ob es sein Versprechen halten kann und wie schnell er wirklich druckt, können Sie in der Make 3/23 nachlesen.

Außerdem im Heft: 3D-Drucker-Tuning mit Klipper

Wer bereits einen (oder mehrere) 3D-Drucker besitzt und gern schneller drucken möchte, muss nicht gleich zu einem neuen Gerät greifen. Mit der Firmware Klipper und einem Raspberry Pi lässt sich nämlich auch aus alten Druckern noch einiges herausholen. Unser Redakteur Heinz Behling hat dafür einen Ender 3 umgebaut und zeigt in seinem Artikel in der Make 3/23, wie die Klipper-Konfiguration gelingt und führt Schritt für Schritt durch den gesamten Prozess. Außerdem erklärt er, welche Einstellungen nötig sind, um selbst bei höchsten Geschwindigkeiten die Druckqualität aufrechtzuerhalten.

Die aktuelle Make: Am Kiosk und online erhältlich

