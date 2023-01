Jetzt noch Frühbuchertickets sichern: Agile Softwareentwicklung im Unternehmen

Den nächsten Schritt von der Software- zur Produktentwicklung gehen, um den Kundenerwartungen und -wünschen gerecht zu werden – lautet das zentrale Thema bei der dritten Auflage der Online-Konferenz "Agile Softwareentwicklung im Unternehmen". Wie der nächste Schritt gelingen kann, und warum es nicht mehr reicht, zu Coden, sondern Produkt-Denke gefordert ist, um das richtige Produkt zu bauen, lernen Teilnehmende am 26. Januar 2023. Für die auf Softwareentwicklerinnen, Softwarearchitekten und Teamleads zugeschnittene Konferenz lassen sich noch bis Freitag, 13. Januar, Tickets zum Frühbucherpreis buchen.

Von der Codezeile zur Produkt-Denke

In sieben Vorträgen und interaktiven Sessions nehmen ausgewählte Expertinnen und Experten Teilnehmende mit auf die Reise von der agilen Software- zur Produktentwicklung:

Zum Abschluss des Konferenztages bietet die interaktive Session Das richtige Produkt gemeinsam bauen: Hilfe, mein PO nervt! allen Teilnehmenden noch die Gelegenheit, über Sorgen, Nöte und Probleme in der Zusammenarbeit mit "ihren" POs zu diskutieren – und dabei auch etwas Frust abzulassen.

Jetzt noch den Frühbucherrabatt zur Konferenz sichern

Die Teilnahme an der Veranstaltung kostet bis zum 13. Januar 2023 nur 199 Euro – danach dann 249 Euro (alle Preise zzgl. MwSt.). Ein Ticket für den am 2. Februar folgenden eintägigen Online-Workshop "Product-Discovery-Techniken für Entwickler" kostet 449 Euro. Konstantin Diener, CTO bei cosee, und Product Owner Tobias Morauf zeigen darin praxisnah, wie sich Developer das passende Know-how aneignen können, um sich gleichberechtigt neben Produkt-Managern und Designern in die Produktentwicklung einzubringen.

Wer über den Fortgang der Konferenz auf dem Laufenden bleiben möchte, kann sich auf der Konferenz-Website zum Newsletter anmelden oder den Veranstaltern auf Twitter folgen.

