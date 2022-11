Jetzt noch den IT-Sicherheitstag am 17. November in Gelsenkirchen buchen

Wer kurzfristig noch Interesse an den Themen des IT-Sicherheitstags 2022 hat, sollte jetzt buchen. Denn die von der heise Academy und dem Institut für Internet-Sicherheit (if(is)) der Westfälischen Hochschule organisierte Konferenz findet bereits am 17. November in Gelsenkirchen statt. Der Schwerpunkt der ganztägigen Veranstaltung liegt dieses Mal auf aktuellen Bedrohungen wie Ransomware, Supply-Chain-Attacken oder DDoS (Distributed Denial-of-Service) und ihren erfolgreichen Gegenmaßnahmen.

Versprechen des IT-Sicherheitstags

Auf dem IT-Sicherheitstag werden die Herausforderungen der aktuellen und fortgeschrittenen Angriffe aus unterschiedlichen Perspektiven diskutiert, um zu erarbeiten, welche Cyber-Sicherheitsmaßnahmen unter welchen Bedingungen helfen, die Unternehmenswerte zu schützen und damit die Risiken so gering wie möglich zu halten

Hierfür gibt es folgende Vorträge:

Advanced Attacks – Übersicht und Handlungsmöglichkeiten

Prävention von und Reaktion auf Cyberangriffe

Multifaktor-Authentifizierung und Zero Trust Policies: Wie man Angreifern bestmöglich entgegenwirkt

Confidential Computing – sichere Umgebung in der Cloud

Die Coud wächst, wächst damit auch die Sicherheit?

Vorgehensweise der Angreifer, Schäden der angegriffenen Unternehmen und wie diese schnell wieder leistungsfähig werden

Cybersecurity-Mesh-Architekturen: die Antwort auf immer komplexere Angriffe

Vorbereitung auf den Angriff: Erfahrungen aus einem Cyber Defense Center

Außerdem wird am 18. November der ganztägige Workshop "Vertrauenswürdigkeit schafft Vertrauen" angeboten. Hier lernt man, was zu tun ist, um das Vertrauen der Nutzer zu gewinnen und wie sich die eigene Vertrauenswürdigkeit glaubhaft darstellen lässt.

Günstiges Eintages-Ticket

Die Teilnahme am IT-Sicherheitstag kostet inklusive Verpflegung günstige 249 Euro (alle Preise inkl. MwSt.), für den Workshop fallen 499 Euro an. Wer mit dem Team an der Konferenz teilnehmen möchte, für den gibt es auf Anfrage gesonderte Angebote.

Weitere Informationen finden sich auf der Konferenz-Website.

(ane)