Jetzt noch schnell registrieren: IT Job kompakt am 13. und 14. Juli in München

Bereits nächste Woche, genauer am 13. und 14. Juli findet die nächste Ausgabe der von Heise Medien ausgerichteten Recruiting-Messe IT Job kompakt statt. Diese kombiniert am TUM in Garching bei München programmseitig sowohl Job- als auch IT-Security-Themen. Warum Vorträge zur Sicherheit? Weil die Veranstaltung parallel zum Finale der Cyber Security Challenge Germany organisiert wird. Dabei handelt es sich um einen jährlich stattfindenden Hacking-Wettbewerb für junge Menschen.

Programm aus Job- und Security-Themen

Zusätzlich zu den Job- und IT-Sicherheitsthemen gibt es auf der Bühne Einblicke in den parallel ausgerichteten Hacking-Wettbewerb, die Präsentation der Finalisten sowie die Kür der Gewinner.

Das sind die Vorträge des Münchener IT Job kompakt im Überblick:

Bewerbungsphase: 10 Dinge, die ich gerne vorher gewusst hätte

Bewerbungs-Booster Social Media: Selbstvermarktung für Techies

Gehaltsspiegel IT – Was bin ich wert?

Business Knigge – Dos and Don'ts im Berufs(all)tag

Aus der TUM in die Beratung

#Wanted #Misunderstood: Erfahrungen aus der jüngsten WeAreDevelopers-Studie

Red Teaming: ein Blick hinter die Kulissen der Angreifer

Penetrationstests im Wandel der Zeit – vom Tiger Team zur Bugbounty

Angriffsziel lokales Active Directory

Attraktive Unternehmen

Beim IT Job kompakt können sich Unternehmen präsentieren, ihre vakanten IT-Stellen offerieren und für direkte Bewerbungsgespräche zur Verfügung stehen. Vor Ort sind als ausstellende Unternehmen die Allianz, BITE Gmbh, cirosec, Compass Security, FERCHAU Automotive, genua GmbhH, ifm Unternehmensgruppe, das Landesamt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung, mgm security partners, Oneconsult, OPTIMAbit, PWC, die Stadtwerke München, TÜV Rheinland und WeAreDevelopers.

Die Registrierung für den IT Job kompakt ist seit geraumer Zeit offen – und es ist auch kurzfristig noch möglich, sich anzumelden.

(ane)