Jetzt noch vom Frühbucherrabatt der Mastering Kubernetes 2023 profitieren

Nur noch bis 13. Juni gilt der Frühbucherrabatt der Mastering Kubernetes. Die am 11. Juli durchgeführt werdende Onlinekonferenz zum Container-Orchestrierungssystem Kubernetes kostet derzeit 199 Euro (alle Preise inkl. gesetzlicher MwSt.), ab 14. Juni dann 249 Euro. Sie richtet sich an Softwareentwickler, IT-Admins, Cloud Engineers und Dev(Sec)Ops und behandelt die derzeit wichtigsten Themen aus dem Kubernetes-Ökosystem.

Das bei Google entstandene Kubernetes (K8s) ist zur sehr wichtigen Stütze zeitgemäßer IT-Umgebungen geworden. Es dient als System zur Container-Orchestrierung etlichen Microservices- beziehungsweise Cloud-nativen Anwendungen als große Hilfe. Dennoch ist der Einsatz von Kubernetes für viele Unternehmen eine Herausforderung. Deshalb geht die Mastering Kubernetes auf die vielfältigen Aspekte von K8s ein und gibt praktische Tipps für den Einsatz mit, sodass die Teilnehmenden alles an die Hand bekommen, um Kubernetes und andere Werkzeuge zielgerichtet oder besser in eigenen Projekten einsetzen zu können.

Zentrale Themen des Kubernetes-Ökosystems

Die letztlich sieben praxisnahen Vorträge der ganztägigen Konferenz behandeln folgende wichtigen Themen rund um Kubernetes:

Kubernetes als Internal Developer Platform

Developer Enablement mit Backstage

Cloud-native API Gateways

Clusterverwaltung mit Argo CD und Helm

Absicherung der Supply Chain mit und für Kubernetes

FinOps für Container

Ansätze und Technologien für nachhaltige Kubernetes-Cluster

Den Vorträgen renommierter Experten kann man vom eigenen Schreibtisch aus lauschen, denn die Veranstaltung wird als Online-Konferenz per Livestream übertragen. Auf Interaktionsmöglichkeiten müssen die Teilnehmenden trotzdem nicht verzichten: Fragen lassen sich während der Vorträge per Chat stellen, die Referenten stehen auch nach dem Vortrag für direkte Fragen via Zoom zur Verfügung.

Jetzt noch vom Frühbucherrabatt profitieren

Zusätzlich vom genannten Frühbucherrabatt, kann auf Anfrage ein spezielles Angebot erhalten, wer im Team teilnehmen möchte. Die Vorträge der Konferenz werden aufgezeichnet und lassen sich auch im Nachgang anschauen, das betrifft auch die Konferenzmaterialien.

(ane)