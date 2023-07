Jetzt patchen! Angreifer attackieren E-Mail-Lösung Zimbra

Derzeit finden Attacken auf die E-Mail- und Groupware-Lösung Zimbra Collaboration Suite (ZCS) statt. Sind Attacken erfolgreich, können Angreifer unberechtigt auf Daten zugreifen. Ein Sicherheitspatch ist erschienen.

Anzeige

Die Gefahr

Eine Einstufung des Bedrohungsgrads der XSS-Lücke (CVE-2023-38750) steht derzeit noch aus. Immerhin nistet sich die Payload nicht persistent auf Servern ein, was die Bedrohung etwas entschärft. Dennoch sollten Admins aufgrund der aktuellen Attacken zügig handeln und das Update installieren. In einem Beitrag geben die Entwickler an, die Schwachstelle in der ZCS-Version 10.0.2 geschlossen zu haben.

Wie die Angriffe konkret aussehen und in welchem Umfang sie stattfinden, ist zurzeit nicht bekannt. Informationen zur Lücke gibt es schon seit Mitte Juli 2023. Zu den Attacken wurde zu diesem Zeitpunkt noch nichts gesagt. Seitdem mussten Admins ZCS manuell über einen Workaround absichern. Nun ist das Sicherheitsupdate erschienen.

Weiterhin haben die Entwickler noch eine Schwachstelle (CVE-2023-0464 "hoch") in OpenSSL beim Umgang mit X.509-Zertifikaten geschlossen.

In einem Beitrag fordert die Cybersecurity & Infrastructure Security Agency (CISA) US-Behörden dazu auf, die Lücke rasch zu schließen.

(des)