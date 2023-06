Alert!

Jetzt patchen! Angreifer leiten Daten über MOVEit-Transfer-Sicherheitslücke aus

Derzeit setzen Angreifer an einer Schwachstelle in der Dateiübertragungssoftware MOVEit Transfer an. Sicherheitspatches sind verfügbar.

(Bild: Photon photo/Shutterstock.com)