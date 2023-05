Jetzt steht es angeblich fest: Festtasten im iPhone verschoben

Ein Brief an die Aktionäre des Apple-Zulieferers Cirrus Logic lässt durchblicken, dass Apple für das iPhone 15 Pro im Herbst tatsächlich vorhatte, Solid-State-Knöpfe zu verwenden. Aus nicht näher genannten Gründen wurde dieser Plan aber vorerst verworfen. Die Geschäftsführung von Cirrus Logic bereitet die Anteilseigner deshalb in einem Brief auf einen Umsatzrückgang vor.

Die Indizien, dass es sich bei dem nicht namentlich genannten Kunden um Apple handelt, sind zahlreich: Erstens ist von einem Smartphone die Rede, das im Herbst erscheinen soll. Zweitens sei der Kunde auch intern sehr verschlossen, was seine Zukunftspläne angeht. Und drittens war Apple im Jahr 2022 der größte Kunde von Cirrus Logic mit einem Anteil von 79 Prozent – ein so großer Auftrag, der eine Änderung der Umsatzerwartungen erforderlich macht, dürfte sehr wahrscheinlich mit dem iPhone-Hersteller zu tun haben.

Festtasten vorteilhaft für Hersteller

Seit Monaten wird darüber spekuliert, dass Apple die beweglichen Tasten für Lautstärke, Ein- und Ausschalten sowie das Stummschalten des iPhones durch simulierte ersetzen könnte. Das haptische Feedback würde in dem Fall von Taptic Engines erzeugt. Ähnliches kennen Apple-Nutzer bereits vom Trackpad in aktuellen MacBooks oder von früheren iPhones mit Touch-ID-Home-Button. Festtasten sind aus Herstellersicht vorteilhaft, weil Geräteöffnungen entfallen, durch die Wasser eindringen kann, und der Verzicht auf bewegliche Teile auch den Reparatur- und Servicebedarf bei Kundengeräten reduzieren kann.

Cirrus Logic nennt das dafür nötige Bauteil Hochleistungssegment mit gemischten Signalen (HPMS). Das Unternehmen mit Sitz in Texas hatte im November 2022 durchblicken lassen, dass es für dieses Jahr einen Großauftrag erwartet. Für den jetzt erwarteten Verzicht sollen technische Probleme verantwortlich sein, aufgrund derer Apple die Umstellung verschoben habe, ist aus Analystenkreisen zu hören. Apple selbst schweigt sich zu solchen Fragen traditionell aus. Weiterhin wird aber erwartet, dass in einem ersten Schritt im Herbst der Kippschalter für das Stummschalten durch eine neue Taste ersetzt wird, die der Aktionstaste der Apple Watch Ultra ähneln soll.

(mki)