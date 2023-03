Jetzt wird's klassisch: Apple Music Classical verfügbar

Apple hat wie angekündigt in der Nacht zum Dienstag die erste Version seiner eigenen App für klassische Musik, Apple Music Classical, zum Download in den App Store eingestellt. Sie kann von allen Abonnenten des Musikstreamingdienstes Apple Music ohne Aufpreis verwendet werden – allerdings nur mit Vollabo, nicht mit dem billigeren Apple Music Voice. Die App ist vorerst nur für das iPhone erhältlich, ob es auch eine Mac- und/oder iPad-Version geben wird, ist unklar. Für Android ist Apple Music Classical hingegen bereits vorgesehen, es dürfte in einigen Wochen oder Monaten erscheinen.

Komplett neue Benutzererfahrung

Mit Apple Music Classical tilgt Apple ein Problem, das Apple Music bereits vom Start weg hatte: Der 2015 gestartete Spotify-Konkurrent hatte eher eine unschöne Bedienführung, wenn es um klassische Musik ging. Sowohl die Darstellung einzelner Aufnahmen als auch die Suche und die redaktionelle Aufbereitung waren schlecht bis mittelmäßig. Mit Apple Music Classical, an dem Apple bereits seit Sommer 2021 arbeitet und das auf dem Aufkauf Primephonic basiert, soll sich das nun ändern.

Laut Apples Angaben stehen in der Anwendung über fünf Millionen klassische Tracks zur Verfügung. Mindestvoraussetzung ist iOS 15.4, es muss also kein ganz aktuelles iPhone sein. Die App kommt mit den aus Primephonic bekannten kuratierten Wiedergabelisten, hat eine verbesserte Suche samt detaillierter Metadaten, liefert Komponisten-, Interpreten- und Dirigentenbiografien und (teils) ausführliche Beschreibungen einzelner Werke. Vom Start weg ist Apple Music Classical auf Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Niederländisch und Brasilianisch erhältlich. Apple hatte eigentlich schon 2022 den Start des Angebots geplant, musste es dann verschieben. Primephonic war von Apple bereits im September 2021 eingestellt worden, nachdem die Firma aufgekauft worden war – Bestandskunden erhielten sechs Monate kostenlos Zugriff auf Apple Music.

Was Apple zu Apple Music Classical sagt

Neben der Tatsache, dass Apple Music Classical vom Start weg nur auf dem iPhone erhältlich ist, stört auch, dass das Angebot momentan keine Offline-Funktion enthält, aus der App heraus lässt sich Musik nur streamen. In einem Supportdokument teilt Apple allerdings mit, dass Nutzer dazu die Original-Apple-Music-App als Krücke verwenden können. Denn Titel, die man in Apple Music Classical seine Bibliothek hinzugefügt hat, tauchen auch automatisch in Apple Music auf und können dort dann heruntergeladen werden. Gleiches gilt für Wiedergabelisten und ganze Alben.

Apple begründet in seinem Supportdokument auch, warum das Unternehmen eine eigene App für klassische Musik geschaffen hat. "Klassische Musik ist anders. Sie hat längere und detailliertere Stücke, mehrere Künstler für jedes Werk und Hunderte von Aufnahmen bekannter Stücke. Die App Apple Music Classical wurde entwickelt, um die komplexe Datenstruktur klassischer Musik zu unterstützen", erläutert das Unternehmen. Apple Music Classical erfasst automatisch bereits in der Bibliothek enthaltene klassische Musik, die dort dann zusätzlich angezeigt wird. Tracks gibt es auch in Lossless und Spatial Audio / Dolby Atmos. Etwas merkwürdig: Eine Zufallswiedergabe (Shuffle) unterstützt Apple Music Classical nicht.

(bsc)