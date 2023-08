Jobmessen im September: IT-Jobtag und MINT-Jobtag in München und Darmstadt

Kalender-App geöffnet und Termin gesetzt: Für Jobsuchende im IT- und MINT-Bereich bieten die Jobmessen, veranstaltet von heise jobs und Jobware, spannende Möglichkeiten. Das Ziel ist es, talentiertes Fachpersonal und attraktive Arbeitgeber zusammen zu bringen. Erster Schauplatz ist am Donnerstag, den 14. September, das Nemetschek Haus in München. Ab 12 Uhr beginnt dort der IT-Jobtag mit einer breit gefächerten Unternehmensausstellung und fokussiertem Rahmenprogramm.

Zu den ausstellenden Arbeitgebern zählen in München beispielsweise Fida Software, Punicorn Mediendesign, G2, Eviden, HUK-Coburg, IABG und weitere. Sie sind mit ihren aktuellen Stellenangeboten, Aus- und Weiterbildungsplätzen vor Ort.

Außerdem gibt es interessante Fachvorträge rund um das Thema Bewerbung und Arbeitsplatzsuche. Darüber hinaus bieten attraktive Arbeitgeber Einblicke in die Arbeit der Firmen sowie in Einstiegsmöglichkeiten und Karriereperspektiven. Stellensuchende können dazu ihren Lebenslauf von Profis unter die Lupe nehmen lassen und hilfreiche Tipps erhalten. Ein professioneller Fotograf steht zudem bereit, um kostenlos Bewerbungsfotos zu machen.

heise jobs – der IT-Stellenmarkt

Die Veranstaltung ist wie immer kostenfrei. Die Anmeldung finden Sie auf der Webseite des IT-Jobtags München – dort finden Sie auch weitere Informationen zum Programm und den beteiligten Firmen.

IT-Jobtag in Darmstadt

Networking, Stellenangebote, Lebenslaufcheck und ein Fotograf für kostenfreie Bewerbungsfotos bieten sich auch am Donnerstag, den 21. September, beim IT-Jobtag in Darmstadt. Die Jobmesse ermöglicht es Ihnen, an einem Tag gleich mehrere Arbeitgeber kennenzulernen. In Darmstadt sind Firmen wie devoteam, Xiting, Strauss, wikendu Consulting und weitere vor Ort. Die Veranstaltung ist inklusive aller Angebote kostenlos – einfach registrieren.

Vormerken für Oktober: Am 5. Oktober findet der IT-Jobtag in Berlin statt.

