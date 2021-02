Jolla: Sailfish OS 4 mit isolierten Apps und Android 9-Support

Das Mobilbetriebssystem Sailfish OS der finnischen Firma Jolla ist in Version 4.0 unter dem Codenamen "Koli" erschienen. Es bringt ein neues Benachrichtigungssystem sowie eine aktualisierte Browser-Engine mit und sperrt Apps in einer Sandbox ein. Der Android-App-Support startet jetzt auch Android-9-Apps. Mit Sailfish 4 gibt es erstmals kein Update für das erste Jolla Phone und Jolla hat dessen Support eingestellt.

App-Isolierung und neuere Android-Apps

Sailfish-Apps sind endlich in einer Sandbox eingesperrt, aber der Zugriff auf geschützte Schnittstellen kann nur ganz oder gar nicht erteilt werden.

Sailfish 4 bringt endlich eine App-Isolierung mit, wie sie in Android und iOS schon lange gang und gäbe ist. Apps dürfen erst auf Bilder, Internet, Kontakte oder andere Schnittstellen zugreifen, wenn die Nutzer ihnen die Zugriffsrechte dafür erteilen. In der jetzigen Implementierung wird die App-Isolierung nur für die von Jolla herausgegebenen Apps verwendet und ist recht primitiv umgesetzt: Fragt eine App beim Start nach Zugriffsrechten, können diese nur gesammelt, angenommen oder abgelehnt werden. Anders als bei Android und iOS sind gezielte Berechtigungen oder deren partieller Entzug nicht möglich. Erhalten Apps nicht alle angeforderten Rechte, starten diese nicht. Das erinnert an sehr frühe Android-Versionen. Nützlich ist die Übersicht aller Zugriffsrechte mit kurzer Erklärung, die man in dem globalen Einstellungsmenü für die jeweilige App findet.

Jolla aktualisiert die Unterstützung für Android-Apps auf Android API Level 28, sodass für Android 9 entwickelte Apps prinzipiell auch unter Sailfish 4 starten. Das gilt aber nur, wenn Sailfish 4 auf einem Sony Xperia XA2 oder Xperia 10 installiert ist. Dort sorgt das Update für mehr Kompatibilität mit aktuellen Apps, so wie etwa der Humble Bundle App, die nun gekaufte Spiele oder Bücher anzeigt und zur Installation anbietet. Die Android-Apps harmonieren auch mit dem neuen Benachrichtigungssystem. Laut eigenen Angaben arbeitet Jolla bereits an der Unterstützung von Android-10-Apps.

Aufpolierte Benachrichtigungen und Ereignisansicht

Die Jolla-Entwickler haben für Sailfish 4 das Benachrichtigungssystem überarbeitet. Die farblich deutlicher hervorgehobenen Benachrichtigungen werden nun am oberen Bildschirmrand über die ganze Breite des Bildschirms angezeigt. Bei einer ankommenden Nachricht wird zunächst nur der Titel angezeigt. Durch das Antippen auf den rechts angebrachten Pfeil erscheint die gesamte Benachrichtigung. Es gibt Aktionsknöpfe für den schnellen Aufruf von Funktionen, um beispielsweise Bildschirmfotos zu editieren und zu teilen. Die neuen Benachrichtigungen mit dem Schnellzugriff sind praktisch und ähneln jenen unter Android. Kein Wunder, dass die Aktionsknöpfe auch mit unter Sailfish 4 installierten Android-Apps funktionieren.

Benachrichtigungen enthalten jetzt Buttons, aus denen man schnell eine Aktion aufrufen kann.

In der Ereignisansicht werden die Benachrichtigungen in neuen Kategorien angezeigt, was für eine kompaktere und klare Übersicht sorgt und die Bedienung vereinfacht. Außerdem zeigt die Ansicht das aktuelle Wetter, Termine und Twitter- oder Facebook-Feeds an, soweit diese eingerichtet sind. Neu hinzugekommen ist die Option, die Ereignisansicht auch vom Sperrbildschirm aufzurufen. Längeres Antippen und Halten auf eine Benachrichtigung startet einen Bearbeitungsmodus, in dem sich per Wisch ähnlich wie bei Android die Einträge entfernen lassen. Mit einem separaten Button löscht man alle Benachrichtigungen auf einmal. Das bisher für Sailfish OS typische Pulldown-Menü entfällt. Dies dürfte nicht allen Nutzern gefallen, da Jolla hier sein besonderes Bedienkonzept verlässt und die Bedienung immer stärker Android ähnelt.