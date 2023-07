Jony Ive: Apples ehemaliger Designchef macht nun in HiFi

Keine Macs oder iPhones mehr, dafür nun Unterhaltungselektronik: Apples ehemaliger Designchef Jonathan "Jony" Ive hat erstmals ein HiFi-Gerät gestaltet. Dabei handelt es sich um eine mindestens 59.500 Euro teure Sonderedition des klassischen Plattenspielers Sondek LP12 des Herstellers Linn.

Anzeige

Ein Pro-Bono-Job für Ive

Der Sondek LP12-50 genannte Plattendreher erscheint zum 50. Jubiläum des "legendärsten Produkts der HiFi-Geschichte", wie Linn selbst schreibt. Er ist in den Farben "Natural" (Holzton) und "Weiß" gehalten. Der neue Linn entstand im Ive-Designstudio LoveFrom unter besonderen Umständen: Die Arbeit erfolgte kostenlos ("pro bono"), wie der Ex-Apple-Mitarbeiter gegenüber dem Magazin Fast Company mitteilte. Es sei "ein sehr sanftes und bescheidenes Projekt für uns" gewesen, "das wirklich durch unsere Liebe und unseren Respekt für Linn motiviert war".

Der erste Musikplayer, den er entworfen hatte, sei der iPod gewesen. "Damit begann eine Reise mit mehreren iPod-Generationen und mehreren AirPods und Musikzubehör." Er sei nun "wirklich glücklich", diesen Kreis mit dem Plattenspieler geschlossen zu haben. "So viele Jahre nach meinem ersten Besuch in der Fabrik." Ive hatte die Linn-Herstellung eigenen Angaben zufolge in seinen Zwanzigern besucht. Der Kontakt zwischen Linn und Ive kam via LinkedIn zustande, hieß es weiter. Ives Assistenz habe den Firmenchef Gilad Tiefenbrun kontaktiert. Schließlich kam es zu einem Telefonat, in dem Ive berichtete, er sei aktuell selbst auf der Suche nach einem Plattenspieler.

Sondermodell mit gutem Klang

Ive hat selbst – neben dem iPod und den AirPods – gewisse Verbindungen zur HiFi-Welt. Zu seinen Helden zählt der ehemalige Braun-Designer Dieter Rams, dessen Ideen Ives Arbeit stets prägten. Rams hatte für Braun HiFi-Truhen, Radios und auch Lautsprecher gestaltet. Viel am Design des LP12 konnte Ive nicht verändern, um den Klang nicht zu beeinflussen. Allerdings hat das Ive-Modell unter anderem abgerundete Kanten, neue Schalter und hübschere Scharniere.

Seit Ives Weggang von Apple im Jahr 2019 blieb dieser zunächst für den iPhone-Konzern tätig, der Vertrag ist inzwischen allerdings ausgelaufen. Seither hat LoveFrom bereits eine rote Nase für den "Red Nose Day" in Großbritannien, das Siegel für die König-Charles-Krönung und diverse andere größere und kleinere Projekte durchgeführt.

Anzeige

Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit Ihrer Zustimmmung wird hier ein externer Preisvergleich (heise Preisvergleich) geladen. Preisvergleiche immer laden Preisvergleich jetzt laden

(bsc)