Jugend forscht: Bundesfinale des Wettbewerbs Ende Mai in Lübeck

Die besten jungen Forscherinnen und Forscher aus den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik treffen sich vom 26. bis zum 29. Mai im Finale des 57. Wettbewebs Jugend forscht, bei dem in jeder Runde Geld- und Sachpreise im Wert von über 1 Mio. Euro vergeben werden. Erst Anfang April wurden noch die letzten Finalisten aus den insgesamt über 150 Teilnehmerinnen und Teilnehmern in den Landeswettbewerben ermittelt.

Das diesjährige Motto "Zufällig genial?" hat bundesweit mehr als 8500 Kinder und Jugendliche zur Teilnahme motiviert. "Wir freuen uns sehr, dass der Bundeswettbewerb nach mehr als zwei Jahren Coronapandemie erstmals wieder in Präsenz stattfinden kann." so Dr. Sven Baszio, der geschäftsführende Vorstand der Stiftung Jugend forscht e.V. Der Bundeswettbewerb 2022 wird gemeinsam vom Forschungsforum Schleswig-Holstein als Pate und der Stiftung veranstaltet.

In der Finalrunde präsentieren die in den Landeswettbewerben ermittelten Finalisten ihre Projekte und Forschungsarbeiten. (Bild: Stiftung Jugend forscht e.V.)

Erste Teilnehmer

Ein Teil der Teilnehmer steht schon fest: Eine Nachwuchswissenschaftlerin präsentiert zum Beispiel eine umweltfreundliche Alternative zu Biobags. Das sind Netzbeutel, die in der Biochirurgie als Trägermaterial für Maden auf Wunden benutzt werden, um abgestorbenes Material schonend zu entfernen. Die Biobag-Alternative besteht nicht mehr aus dem bislang benutzten Polyester, sondern aus recyclebarem Manilahanf.

Zwei weitere Teilnehmer präsentieren eine kostengünstige Elektronik, die die elektrischen Ströme in den Zellen der Venusfliegenfalle und der Mimose messen kann. Per Mikrocontroller übertragen sie das Aktionspotenzial der einen Pflanze auf die andere und ermöglichen so eine Kommunikation.

Interessant für die (mobile) Zukunft dürfte auch ein Konzept zur Optimierung von Akkus sein. Zwei Jungforscher falteten die aktiven Flächen in Akkuzellen und erhöhten so die Speicherkapazität bei gleichzeitig geringer Ladezeit.

Das Finale findet in der Musik- und Kongresshalle Lübeck statt. Die Sieger und Platzierten werden am Sonntag, den 29. Mai 2022 um 10:30 Uhr ausgezeichnet.

(hgb)