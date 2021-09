Jute statt FR4: Recyclingfähiges Platinenmaterial

Einen erheblichen Anteil an den 50 Millionen Tonnen Elektroschrott, die jedes Jahr anfallen, bilden die in den Geräten verbauten Leiterplatten aus FR2- oder FR4-Material. Das Recycling der Platinen ist relativ umständlich, es verlangt eine Zerkleinerung und chemische Aufbereitung, um die enthaltenen Wertstoffe (Kupfer, Zinn, Silber, Gold) zurückzugewinnen.

Das englische Startup Jiva Materials will das Leiterplatten-Recycling nun mit einem neuartigen Basismaterial revolutionieren: Das Soluboard genannte, vergleichsweise leichte Material besteht aus mit Polymeren gebundenen natürlichen Fasern (vornehmlich Jute) und ist genauso flammhemmendwie FR4-Epoxid-Glasfasergewebe, aber 620g Kunststoff pro Quadratmeter sparen; der CO2-Ausstoß pro Quardatmeter soll sogar nur 7,1 statt 17kg (wie bei FR4) betragen. Der Clou: Das Material weicht in heißem Wasser auf, so dass sich die auflaminierte Kupferschicht ablöst und nicht mechanisch entfernt werden muss.

(cm)