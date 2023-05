KDE plant Änderungen im Release-Zyklus

Nate Graham, Plasma-Entwickler und KDE-Vorstandsmitglied, hat die Pläne für künftige KDE-Plasma-Releases konkretisiert. Nach der Veröffentlichung vom Plasma 6 sollen die bisher viermonatigen Abstände beibehalten oder gar auf drei Monate verkürzt werden, damit der Code schnell reifen kann. Sobald das Release als stabil betrachtet wird, will das KDE-Projekt in einen sechsmonatigen Release-Zyklus übergehen.

Nate Graham, Plasma-Entwickler und KDE-Vorstandsmitglied, hat jetzt die Bestätigung für die Übernahme des neuen Release-Zyklus mitgeteilt. (Bild: Screenshot / dmk)

Den Vorschlag dazu hatte Graham bereits vor vier Monaten eingebracht, jetzt wurde er am Dienstag dieser Woche bestätigt. Wie Graham in der Bestätigung schreibt, will sich das KDE-Team mit Repräsentanten von Linux-Distributionen mit diskreten Veröffentlichungsplänen treffen.

KDE: Release-Zyklus mit großen Distributionen koordinieren

"In diesem Zusammenhang werden wir ein Treffen mit Vertretern von Distros mit diskreter Veröffentlichung einberufen, die ebenfalls zwei Veröffentlichungen pro Jahr vornehmen (Ubuntu/Kubuntu, OpenSUSE Leap und Fedora KDE), um einen Zeitpunkt für die Veröffentlichung zu finden", erläutert Graham. Ziel sei, gemeinsam einen Release-Zeitpunkt zu finden, der es den Distributionen erlaubt, ihre eigenen Veröffentlichungen mit der jüngsten Plasma-Version auszustatten. Bisher konnte es passieren, dass sie ein Release übergehen mussten "und etwas echt Altes mitlieferten".

Koordination mit Debian steht jedoch nicht im Pflichtenheft. Deren Release-Zyklus sei zu unvorhersehbar und außerdem viel zu lang für die KDE-Entwickler.

Der längere Veröffentlichungszeitraum führe schließlich auch zu längeren Beta-Phasen. Deren Länge soll zu einem anderen Zeitpunkt bestimmt werden. Die KDE-Entwickler ermutigen Distributionen, die Beta-Releases veröffentlichen, das rollierend zu tun, "im Wesentlichen, wie Neon Unstable das macht". Sollte sich das als nicht durchführbar erweisen, etwa aufgrund von Inkompatibilitäten zwischen ihrer und der KDE-Infrastruktur, will das KDE-Projekt wöchentlich aktualisierte Beta-Tarballs bereitstellen. Im Übrigen bleibe das Versions-Nummerierungsschema unverändert.

(dmk)