KI-Anwendungen und Datenanalysen: Gigabyte stellt zwei neue GPU-Server vor

Unter den Namen G292-Z24 und G292-Z44 hat Gigabyte zwei neue Server vorgestellt, die sich dank ihrer hohen GPU-Leistung insbesondere für KI-Berechnungen und Datenanalysen eignen sollen. Beide Systeme verfügen über jeweils acht PCIe-4.0-x16-Steckplätze für Double-Slot-Grafikkarten, für die PCIe-Switches von Broadcom zuständig sind.

Als Herz der beiden 2-HE-Server dient AMDs Epyc 7002, der Z24 verfügt über einen und der Z44 über zwei Prozessoren. Die CPU flankieren bei ersterem System 8 und bei letzterem 16 DIMM-Steckplätze für bis zu 2 beziehungsweise 16 TByte Arbeitsspeicher. Außerdem verfügt der Z44 über vier SATA- und vier U.2-Laufwerksschächte, während der Z24 Platz für sechs SATA- und zwei U.2-Datenträger bietet.

Intern kann der Nutzer bei beiden Servern zusätzliche Low-Profile-Erweiterungskarten in zwei PCIe-4.0-x16-Steckplätzen hinzufügen. Mit dem Netzwerk lässt sich der Z44 via zweimal 10GbE BASE-T und der Z24 über zweimal 10GbE SFP+ verbinden. Mit an Bord ist außerdem jeweils ein Gigabit-Ethernet-Anschluss fürs Management der Systeme.

Details zu den Spezifikationen finden Leser auf den Produktseiten des G292-Z44 und des G292-Z24. Zum Erscheinungsdatum der Server in Deutschland und zu den Preisen macht Gigabyte keine Angaben.

(fo)